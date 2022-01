Las restricciones del Gobierno en los eventos deportivos, específicamente el 0% de aforo en los estadios de fútbol, sigue generando polémica y discusiones en cuanto programa deportivo analiza el tema. La última gran pelea la protagonizaron Oscar Del Portal y Daniel Kanashiro.

TE VA A INTERESAR | Reimond Manco y el día que José Soto lo agarró a manguerazos en la ducha [VIDEO]

En la última edición de “De fútbol se habla así” de DirecTV Sports, Oscar Del Portal desató toda su furia contra la prohibición de tener público en los estadios. El periodista no se contuvo al criticar estas restricciones.

Todo inició cuando Daniel Kanashiro, su compañero de panel, se mostró de acuerdo con la medida. “Sí, como autoridad, sí (hubiera dictaminado el 0% de aforo en estadios)”, señaló.

Del Portal no aguantó más y catalogó de populista a su colega. “¿Frenarías esto, o lo harías por ser populista?. Cuando has patinado por el malecón hay mucha más gente concentrada que en un estadio de fútbol”, inició.

“Cuando vas a un campeonato de barrio, hay más gente concentrada, ¿Alguna cosa, carijo, hace el ministro? Estoy cansado de la política peruana, es una cag..., estoy cansado ”, agregó.

El popular ‘chato’ cuestionó que se prohíba el público en los estadios mientras que otras actividades que se realizan en lugares cerrados si se mantengan. “Me he contagiado yo en mi casa, no me vas a decir que por ir al estadio se contagian. ¿Por qué el Gobierno no toma medidas para que no haya ningún evento?”, enfatizó.

Oscar Del Portal sobre 0% de aforo en estadios: “Es una cag... la política”. VIDEO: DirecTV.

Ministro descarta, por el momento, público en el Perú vs. Ecuador

Este miércoles, Hernando Cevallos, ministro de Salud, brindó una entrevista en Radio Ovación en la que ratificó la posición con relación a este tema. “Va a ser muy complicado que haya gente en los estadios porque la velocidad de contagio es muy alta y no queremos arriesgar a la gente”, manifestó.

En la misma línea, el encargado de la cartera de salud reiteró que “la decisión es que, por ahora, no haya público hasta que baje ese pico que sigue subiendo. No podemos arriesgarnos”. Enseguida, Cevallos se centró en el compromiso frente a Ecuador por la jornada de Eliminatorias del próximo 1 de febrero.

TE VA A INTERESAR