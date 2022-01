La selección peruana recibió dos buenas noticias de cara al partido de este 28 de enero ante Colombia tras conocerse las lesiones de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, hombres desequilibrantes en el combinado cafetero, una situación que fue ‘festejada’ por Óscar del Portal, presentador América Deportes.

“Yo sé que uno no debe alegrarse cuando se lesiona un jugador, pero que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero no estén para el partido contra Perú... Es muy probable porque le han dado como diez días a cada uno. Eso sí me pone contento”, expresó el conductor del bloque mientras hacía puños victoriosos por esta noticia.

Óscar Del Portal no ocultó su alegría y se dirigió a la comunidad cafetera en nuestro país. “Discúlpenme mis amigos colombianos, pero uno se pone contentísimo, Qué voy hacer, no quiero que estén mal, pero solo quiero que no jueguen contra Perú, que se note la diferencia”, señaló el exfutbolista con una sonrisa en el rostro.

Óscar Del Portal feliz por lesión de colombianos (VIDEO: AméricaTV)

Perú vs Colombia ¿Qué lesión tiene James Rodríguez?

James Rodríguez no fue convocado el pasado martes en el duelo de su club Al-Rayyan, ante el Al-Khor SC por la liga de Qatar. Sin embargo, el club mostró mucha reserva sobre la situación del colombiano en medio de un serio brote de COVID-19 en el club, pero horas mas tarde el club informaría que la usencia del mediocampista se debió a una lesión que le impediría estar ante Perú este 28 de enero.

El club ha referido que James Rodríguez presentó “Una molestia leve en uno de los músculos de la pierna” que no será inconveniente para que Reinaldo Rueda lo convoque y sea evaluado para saber si llegará al duelo ante Argentina (1 de febrero)

Perú vs Colombia: ¿Cuántos días estará fuera de las canchas Juanfer Quintero?

El otro volante ofensivo de la selección colombiana, Juan Fernando Quintero también ha quedado fuera de los planes de Reinaldo Rueda para el duelo ante Perú. “Incapacidad de 10 días por una lesión parcial del colateral interno de la rodilla izquierda”, contó Germán García Grove durante el programa TyC Sports Verano.

Juan Fernando Quintero se encargó de anotar el primer gol de Colombia en el amistosos que vencieron 2-1 a Honduras en Fort Lauderdale. El ‘10′ que arrancó con la cinta de capitán, tuvo que abandonar el partido y ser reemplazado antes del final del primer tiempo por molestias en su rodilla izquierda, dándole paso al juvenil Yaser Asprilla.

TE PUEDE INTERESAR