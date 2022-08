Una de las jugadas polémicas que dejó el partido entre Universitario y ADT fue la cachetada de Andy Polo a Erinson Ramírez durante un conato de bronca. La agresión pasó desapercibida por la terna arbitral y el volante ‘crema’ no fue amonestado. Ello generó un debate en diferentes programas deportivos y uno de ellos fue Fútbol en América, en donde Óscar del Portal consideró que la acción se trató solo de “una caricia”.

Durante un segmento del programa, Óscar del Portal y Richard de la Piedra discutieron sobre la intensidad de la acción, ante lo lo cual el primero dio a entender que era parte del fútbol.

“ Para mí fue más una caricia que un golpe. Para mí no es un manazo. Le mueve un poco la quijada, no debe hacerlo (...) Son cosas del fútbol ”, aseguró inicialmente Del Portal en respuesta a su colega.

Tras ello, Óscar del Portal remarcó que “si botaban a Andy Polo” estaba bien, pero que no “pasaba nada”. Erick Osores intervino para dejar en claro que, a su parecer, esta acción no ameritaba ninguna expulsión para el volante.

“ ¿Te parece un cachetadón? Le ha empujado de la cara. Lo estás magnificado como si hubiese una tremenda cachetada (...) Si lo botaban no pasaba nada, pero si no lo pasó, listo ”, añadió Del Portal, quien luego recreó junto a Erick Osores dicha acción.

Erinson Ramírez consideró que sí debieron expulsar a Andy Polo

Erinson Ramírez conversó con Fútbol en América al término del partido -que quedó igualado 1-1- y criticó a la terna arbitral debido a que no sancionaron a Andy Polo, considerando que este debió ser expulsado.

“Polo me empujó y ahí empezó la bronca. Me metió un cachetadon y le dije al árbitro, pero me dijo que no había nada. Como es la U no vio nada. Me dio bien pero ya que voy a hacer. Tuvieron que haberlo expulsado”, sentenció en Fútbol en América.

