La pelotita y los problemas en la casa, como los vividos por Óscar del Portal, nunca caminan de la mano. Los hinchas de Sporting Cristal aprovecharon el fin de semana para hacer viral una jugada donde el ídolo de cervecero, Carlos Lobatón, ‘pintó la cara’ al jugador de Once Machos, acusado de infidelidad por el programa Magaly TV La Firme, durante el pasado torneo Súper Liga Stars Fútbol 7.

Once Machos tenía que superar a Sporting antes de llegar a la final frente a EmbajadUr Crema y lo consiguió en una definición por penales. Sin embargo, en el trámite del partido el comentarista deportivo, expuesto públicamente por ser infiel a su esposa con la productora Fiorella Méndez, sufrió la habilidad de un histórico excapitán de Sporting Cristal con un récord de cero ampays en su carrera deportiva, Carlos Lobatón.

El popular ‘Loba’ dejó mal parado a Óscar del Portal, pues cuando el zaguero tenía que demostrar todo su compromiso para defender el 4-3, que Sporting acababa de conseguir para clasificar a la final, el panelista de Fútbol en América, no pudo detener la finta que el veterano volante celeste y que él mismo convertiría en el 4-4. “ No le fue fiel a la marca ja, ja, ja ”, “ Hasta su ex le pinta la cara ” y “ Loba, enséñale a ‘tramposo monse ”, fueron algunos de los comentarios en las redes ‘cerveceras’.

Óscar del Portal se come tremenda finta de Carlos Lobatón (Video: Movstar Deportes)

Pese a su error, su equipo avanzó tras una definición por penales, pero no corrió la misma suerte en la final, donde cayeron ante el equipo EmbajadUr Crema que levantó el trofeo de la Súper Liga Stars Fútbol 7.

Óscar del Portal con ultimátum para dejar departamento de esposa

Alejado de las canchas, Óscar del Portal atraviesa su peor el momento, pues luego de las últimas pruebas mostradas por el programa de Magaly Medina, compartiendo una habitación de hotel en más de una oportunidad con Fiorella Méndez, la familia política del jugador le habría dado la espalda.

Tras las disculpas del conductor de ‘La banda del chino’, el periodista deportivo viajó a Punta Cana para reencontrarse con su esposa, Vanessa Químper, con quien celebraría una década de matrimonio. Al parecer, la madre de sus hijos había decidido darle una oportunidad, ya que el comentarista no apareció en ninguna de las imágenes de la ‘urraca’. Incluso, comenzaron a circular versiones sobre la presencia de la empleada del hogar en el departamento y los videos de las cámaras de seguridad del mismo, que habrían favorecido al ‘pichanguero’.

Pero según el programa de espectáculos Amor y Fuego, la esposa del jugador, Vanessa Químper, le habría dado dos días para que saque todas sus cosas de la casa familiar. “ Al parecer su esposa lo mandó de vuelta a Lima para que pase por el depa y en un máximo de dos días, saque todas sus chivas, porque todo se acabó ”, dicen en un informe.