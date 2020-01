El último domingo se pudo conocer que América TV no pasará en vivo el Perú vs Uruguay del Preolímpico Sub 23. ¿La razón? El canal le dará prioridad a la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’, su programa estrella. Esta noticia fue muy criticada por el hincha peruano y Óscar del Portal quiso explicar el tema en Twitter.

“Los derechos del Preolímpico Sub 23 los tiene DirecTV Sports y transmitimos en vivo todos los partidos. Por otro lado, América TV transmitirá también algunos encuentros de la selección en vivo o en diferido. Y al hacerlo no le ha quitado opción a nadie”, posteó Oscar del Portal.

Tras ello, el comentarista deportivo de América TV empezó a recibir todo tipo de comentarios (ver las capturas al final del texto), en su mayoría negativos, sobre la decisión del canal.

“Para que sea más claro: América pudo no comprar los derechos y solo transmitiría para Perú, DirecTV Sports. Al hacerlo les da alguna opción más cuando se pueda”, continuó Óscar del Portal luego de ‘pelearse’ con varios usuarios.

“Bueno me voy a descansar. Sé que mi explicación no satisface a la mayoría que me sigue, pero es lo que sucede. Abrazo gente y buenas noches”, cerró.

