El escandaloso ampay, en el que fue protagonista Óscar del Portal, hizo que muchos usuarios recordaron algunos detalles de la relación del comentarista deportivo con su esposa Vanessa Químper, quien sería dueña de la casa donde vive junto a su familia, así lo hizo saber en una entrevista para el porgrama ‘Estas en Todas’.

En esa ocasión Natalie Vértiz se encargó de llegar hasta el hogar de la pareja hace diez meses ” Me da un poco de roche, no voy apresentar mi casa, sino la casa de mi esposa. Siete años vivimos acá. Cuando nació Facu estuvimos un rato donde su mamá, luego estuvimos solos un año y despues nos vinimos acá. Me llevo muy bien con mi suegro y con todos, son extraordinarios ”, dijo el exjugador.

Óscar Del Portal deportivo contó, en su momento, cómo conoció a la madre de sus hijos. “ Yo la había visto hace años en la Universidad, después en la playa, pero nunca me anima a acercarme. Soy tímido, pero cada vez que pasaba por su casa ella salía con su trago ”, recordó el comentarista.

Óscar Del Portal abrió las puertas de su casa (Video: AméricaTV)

Óscar del Portal: “Ella sabe que tengo que hacer deporte”

“ Soy renegón cuando no voy al gimnasio, o cuando planifico algo y no sale. Ella sabe que tengo que hacer deporte, que si no hago deporte me pongop de mal humor porque el deporte es mi estilo de vida ”, comentó el jugador que fuera amapayado con la ex del cumbiambero Pedro Loli durabte una pichanga con el equipo de Aldo Miyashiro, ‘Once Machos’.

En otro momento de la entrevista el jugador acusó a Vanessa Quimper de ser celosa y ella descartó este rótulo. “ Celosa no soy. ¿Cuándo te he hecho algo? ¿Cuándo te he hecho una escena de celos cuando te estan jalando en una discoteca? Digamos las cosas como son ”, dijo la madre de sus hijos relatando una escena de celeos que le hizo el exjugador. “ Era chibolo eramos enamorados la vi con un pata conversando y sí qué tonto fui ”, reconoció Del Portal.

Vanessa y Óscar cuando todo era felicidad para recibir el 2022 (Foto: @oscasrdelportal)

Óscar del Portal y Vanessa pensaban agrandar la familia

La pareja estaba pensando incluso en agrandar la familia tras una pregunta direta de Natalie Vertiz. “ Sí nos animamos, lo hemos venido conversando, vamos a ver. Igual tenemos nombres para hombre y para mujer, así que noy ningún problema ”, señaló el exfutbolista de Sporting Cristal.

El exjuagdor reconoció que aprovechó la pandemia para dedicarse a estudiar. “ Ahora estoy siguiendo un curso de coaching empresarial y con otra persona coaching ontológico y pragmático, también Filosofía ”, explicó.

Óscar del Portal ‘se borró’ de noticiero tras ampay

Óscar del Portal, presentador del bloque deportivo de Primera Edición, prefirió no dar la cara en su espacio habitiual en el noticiero, despues que fue ampayado en el programa Magaly TV La Firme junto a la expareja del cantante Pedro Loli, Fiorella Méndez, quien habría pasado la noche junto al exfutbolista en su casa, mientras su esposa pasaba días de vacaciones en Punta Cana.

Durante el noticiero Federico Salazar y Verónica Linares no se mostraron sorprendidos por la ausencia de Óscar del Portal, como era costumbre en el bloqiue deportivo y en su lugar le dieron la bienvenida a Erick Osores, quien reemplazó a su colega de Fútbol en América, quien habría recibido licencia temporal.

