Parchó a su tocayo. Óscar del Portal, conductor del bloque deportivo de América Noticias, no dudó en cuestionar las críticas del argentino Óscar Ruggeri, sobre el lateral de la selección peruana, Luis Advíncula, quien no acompañó al equipo de Ricardo Gareca a la Copa América 2021 pasar disfrutar sus vacaciones.

El campeón del mundo con Argentina en 1986, panelista de ESPN y amigo de Ricardo Gareca fue duro con el popular Bolt “Yo no entiendo algunas cosas, Advíncula terminó de jugar con el Rayo Vallecano. ¿Cuándo terminó? ¿Hace una semana? Entonces yo llamaría al de la selección y le digo: Termino el partido con el Rayo y me voy para allá…”, expresó Óscar Ruggeri en el programa 90 Minutos.

Tras estas palabras Óscar del Portal, pidió al amigo del ‘Tigre’ a tener toda la información antes de criticar “Yo entiendo a (Óscar) Ruggeri y es válido lo que opina, pero de repente Luis Advíncula sí llamó a Ricardo Gareca y le dijo: ‘Profe ya estoy’. Gareca le pudo haber dicho: Tranquilo porque estoy con Aldo y con Lora, así que descansa, porque sería como no confiar en ellos”, dijo el exjugador.

Óscar del Portal defiende Luis Advíncula (Video: América TV)

Acto seguido pidió mesura al campeón del mundo. “Si Luis Advíncula llamó a Ricardo Gareca y este le dijo: Tranquilo. Listo, a sus vacaciones y ya está. Si es que no lo hizo así, es muy válida la opinión de Ruggeri. También es válido que el jugador pida sus vacaciones. A veces no opinamos con la información completa. Él es pata de Gareca, pero no sabemos cómo fue todo el tema”, apuntó.

Luis Advíncula fue fue criticado por Óscar Ruggeri (Video: América TV)

‘CABEZÓN’ DA CONSEJO A ‘BOLT’

En dos veces mundialista igual, envió un consejo al jugador que está en los planes de Boca Juniors. “Sea con Perú o con todo lo que venga, me vengo en un barco y después tengo todo el tiempo para las vacaciones. Me extraña porque es jugador de selección, me extraña ese pensamiento”, añadió el argentino en su momento.

TE PUEDE INTERESAR