SE PUSO DEL lado de Robert Lewndowski. Óscar del Portal se mostró implacable en su crítica contra Carlos Zambrano, zaguero de la selección peruana que ingresó en el segundo tiempo ante la selección de México quien ingresó en el segundo tiempo y le dejó el brazo en la cara a ‘Chucky’ Lozano y pudo ganarse una expulsión.

“ Zambrano tiene de estas varias, vamos esperar que nuevamente pase en las Eliminatorias. Con todo el cariño que se le tiene a Zambrano no puede entrar de esa forma, este arbitro le sacó amarilla, peor otor le puede sacar la roja ”, dijo al ver la repetición de la jugada del zaguero en el resumen del partido

El exfutbolista se mostró indignado por esta acción del jugador de Boca Juniors. “ Hasta cuándo va a pasar esto. Es mejor decírselo en un amistoso que en unas Eliminatorias, le puede costar un partido. No puede jugar al límite. Esa jugada es de expulsión, tiene que saber cuáles son sus limite y jugar con ellos, no exponerse de esa forma ”, dijo.

Oscar del Portal criticó a Carlos Zambrano por esta jugada (video : AméricaTV)

“Me gusta que juegue fuerte, pero con el brazo arriba no”

Óscar Del Portal, pese a la crítica, señaló que le gusta cuando el ‘León’ entra con la pierna fuerte. “ Si Néstor Pitana arbitra, no pasa nada, pero si te arbitra otro árbitro, uno boliviano o uno chileno, no te va a expulsar, claro que sí. Una cosa es jugar fuerte con la pelota, es más, a mi me gusta que vaya con todo con la pelota, pero con el brazo arriba y a la altura de la cara no ”, reiteró.

El comunicador también mostró preocupación por el debut de Juan Reynoso “ No vi que Perú atacó y eso me preocupó, no solo por Reynoso, pues ya viene ya desde varios partidos . Puede ser que algunos quieren mostrar sus cosas y no tengas tanta soltura. Hay algunos que sí, otros que no tanto. Advíncula fue de lo mejor, pero no pasó al ataque, cuántas veces se juntó con Carrillo para sorprender al rival, ninguna”, exclamó.

Óscar del Portal advierte patrón de erro en Marcos López

También condenó la desatención de Marcos López que trajo como consecuencia el gol de México. “Callens y Tapia incomodan, peor Marcos López no hace eso con Lozano. Ojo con López, que en el partido de Copa América con Colombia viene un pelotazo y va Yoshimar Yotún a marcar y también va López y su movimiento no es correcto, porque en vez de agrandar van dos sobre uno y etas distracciones no debes tener en Eliminatorias ”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

Perú va por su revancha y la tendrá este martes ante El Salvador, en su segundo partido de la fecha FIFA. Juan Reynoso adelantó a la prensa que el equipo que presentará ante los centroamericanos sufrirá algunos cambios en relación al once que presentó ante México en Los Ángeles, California. La ‘Blanquirroja’ chocará este martes 27 de septiembre, desde las 7 p.m. (hora peruana), en el Audi Field, de Washington D.C desde la señal de Movistar Deportes y Latina.