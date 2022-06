Cuando la herida de los hinchas de la selección peruana todavía esta abierta por quedar fuera de Qatar 2022, el golero de la selección de Australia, Andrew Redmayne, se encargó agravar el dolor contando detalles de como ‘avivó' a Pedro Gallese saboteando su lista de pateadores y como confundió a los futbolistas peruanos con sus extraños movimientos.

Óscar del Portal se encargó de presentar la nota del polémico porteo de la selección de Australia y lo criticó por no haber hecho más mérito que Pedro Gallese para estar en Qatar 2022. “ Díganme, qué movimiento del arquero hizo que un peruano fallara un penal. Alex Valera falló el penal, no por lo que hizo el arquero, en ese penal hizo menos cosas que en los anteriores ”, reflexionó el comentarista deportivo.

El exjugador también compartió el pensamiento de Pedro Gallese sobre no darle mayor exposición a Andrew Redmayme. “No levantemos a un arquero que no es tan bueno”, señaló del Portal quien lloro tras la eliminación de Perú en el repechaje contra Australia.

Andrew Redmayne rompe su silencio

Arquero de Australia reveló como le jugó sucio a Pedro Gallese

Andrew Redmayne fue uno de los personajes más requeridos por la prensa de Australia que logró una exclusiva con el arquero más odiado por los hinchas de la selección peruana, quien no tuvo reparos para confesar que tuvo una conducta poco deportiva con su colega peruano Pedro Gallese, lanzando sus apuntes lejos de su alcance.

“ El arquero de Perú tenía anotaciones en la botella y las arrojé lejos de él, porque me parecía de lo más sencillo. Volteé y tiré también el papel al otro lado de la valla (publicidad). Luego vi a Gallese buscando su botella y ya no estaba más ”, dijo con una sonrisa en el rostro y resaltado de su actitud.

Los extraños movimientos del guardameta a la hora que los jugadores peruanos estaban dispuestos a patear también tuvo una explicación. “ Eso lo hice porque buscaba desconcentrarlos y lo logré. Si puedo presionarlos, que lo desvíen hacia la esquina y pierdan el objetivo, mi trabajo está totalmente hecho ”, señaló el guardameta de los Sydney Football Club.

Pedro Gallese criticó a Andrew Redmayne

Pedro Gallese, por su parte, comentó que esta acción del golero no tuvo un peso en su rendimiento en la tanda de penales. “ No influyó para nada (perder sus apuntes). Ya había estudiado todo y la botella o la hoja eran simplemente algo extra, nada más. Yo tenía todo en mi cabeza ”, señaló el meta de Orlando City.

En medio de tantas preguntas por su colega de Australia el golero pidió no darle más protagonismo. “ Siento que no hay que darle mucha importancia a ese arquero. Lo estamos mencionando tanto que hasta él puede creer que es un arquerazo ”, dijo el número 1 de la ′Blanquirroja’ durante un evento publicitario.