El título de Alianza Lima en la Liga Femenina 2022 fue noticia en los programas deportivos. En la reciente edición de De Fútbol Se Habla Así, emitido por DirecTV Sports, no fue la excepción. En el espacio se habló del éxito aliancista y hubo un comentario de Óscar Del Portal, uno de los conductores, que generó polémica.

“Suelto la polémica, ‘Tali’, Rosa María, Danny, Rodrigo... con esto que se llama prudencia de parte de Sisy Quiroz (jefa del equipo femenino), que hace un trabajo muy bueno en el fútbol femenino... no solamente ahora en Alianza, sino antes, cuando era insípido, desde enseñarle a una niña a patearle un balón a meterse ahora a trabajar en Alianza. No lo digo solo porque seamos amigos, del mismo colegio, sino porque he seguido su trabajo desde hace mucho”, fue el preámbulo de Del Portal.

Instantes después, el exfutbolista fue al punto al que quería llegar. “La pregunta es la siguiente. Lo digo con mucho respeto. No quiero quitarle la alegría a la gente de Alianza, no es mi intención. Pero, ¿acaso no se hizo todo para que Alianza Lima campeonara?”, consultó al aire.

Intervino en seguida Talía Azcárate, que consideró que el partido único en la final -algo que no sucedió porque la FPF decidió que el título se defina en cotejos de ida y vuelta- habría convenido a Carlos A. Mannucci.

“El partido único favorecía a Mannucci, lo sabemos nosotros, lo sabe todo el mundo. El partido único, quizás, cambiaba la historia el desenlace de una final. Y si bien se dice que está en la potestad de la FPF hacer modificaciones no es lo correcto. Si se jugaba en Lima, en terreno neutro, a partido único, no sé de qué estaríamos hablando”, indicó.

La reacción en redes tras comentario de Del Portal

“Que manera de desmerecer el campeonato. Alianza Lima no perdió ningún partido. Estuvo siempre arriba. Ni siquiera debió haber liguilla. Le ganó a todos los equipos. Una lástima”, fue la respuesta de un usuario a lo que dijo Del Portal.

Otra persona en Twitter puso: “Al menos, infórmese bien, Alianza quería que respete las bases y jugar una cancha neutral a partido único”.

Alianza Lima, a la Copa Libertadores

Alianza Lima derrotó 3-0 a Mannucci en la final de vuelta, con goles de Sandy Dorador, Heidy Romero y Adriana Lúcar. En el choque de ida, disputado en Trujillo, el resultado fue un empate a uno. Adriana Lúcar abrió la cuenta para las aliancistas, mientras que Luz Campoverde convirtió el gol de la igualdad.

Con la victoria (4-1 en el global), será Alanza Lima el que representará a Perú en la Copa Libertadores Femenina 2022, que se realizará desde el 13 de octubre en Ecuador. En dicha competencia, el elenco blanquiazul integrará el Grupo D, junto a América de Cali (Colombia), Santiago Morning (Chile) y Deportivo Lara (Venezuela).