Óscar Del Portal usó frase peculiar en plena transmisión que confundió a todos en el Argentina vs Colombia

El periodista Óscar Del Portal sorprendió a todos con una frase para explicar el trámite del partido Argentina vs Colombia por el Grupo B de la Copa América 2019.



Sobre el final del partido, Óscar Del Portal, dio su opinión sobre el triunfo de Colombia ante Argentina. Los cafeteros ganaron con goles de Roger Martínez (71') y Duván Zapata (86')



"Así como a Queiroz le funcionaron los cambios, a Argentina no tanto. Argentina sí le funcionó el ingreso de De Paul por Di María, sin embargo el de Suárez por el Kun (Agüero), perdió justamente capacidad de asociación", explicó Del Portal en la transmisión del partido Argentina vs Colombia.



Sin embargo, prosiguió y dejó a muchos pensando son una frase peculiar. "Pero creo que al fuego no se combate con fuego si no con agua, con otra cosa", concluyó el periodista, despertando dudas y confusión sobre lo que intentó decir.



En las redes sociales se comentó la intervención del periodista y quedó para la anécdota de la transmisión.



