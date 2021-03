Muchos ven al fútbol como una gran fuente de ingresos. Lo deportivo parece haber pasado a un segundo plano. Pero no siempre fue así. Oscar Ruggeri, campeón del Mundo en 1986 con la selección argentina, reflexionó sobre este tema y dejó estupefactos a sus compañeros del set. Mira el video. ¡Da para pensar!

“Si tienes el control remoto de tu vida, ¿a dónde vuelves?”, preguntó el ‘Pollo’ Vignolo, conductor del programa, sin imaginar la historia que contaría su compañero de set en ‘ESPN90’.

“Volvería a cuando jugaba. Pero cuando empecé a jugar y no tenía contrato. Era feliz, no nos pagaban. Yo no sabía que se podía ganar dinero. No tenía eso en la cabeza: ‘quiero jugar porque quiero ganar un millón de dólares’”, recordó Oscar Ruggeri.

“A medida que me hice profesional, fui perdiendo la alegría. Saliendo de los partidos tenía reuniones sobre el dinero. Y cuando me iba a mi casa... dejé de ser feliz porque se metía el tema del dinero”, añadió el exfutbolista.

“Cuando eres niño dices: ‘yo quiero ayudar a mi viejo’. Y cuando pude, lo saqué del trabajo que tenía arriba de un bus. Lo llevé conmigo a los partidos de la selección argentina, al Mundial. Me parecía que ya era la hora que él sea feliz”, acotó.

“Y cuando falleció, me fui tranquilo a casa porque en vida le di todo lo que pude. Se vino a vivir a España, a Italia, a México... hizo de todo. La pasó bien. No me arrepiento de nada”, cerró Oscar Ruggeri.