Con la clasificación de Argentina en el bolsillo, Óscar Ruggeri, panelista de ESPN, reflexionó junto a Sebastián ‘Pollo’ Vignolo la posibilidad que Argentina de una mano a la selección peruana y asegurando una victoria ante Chile al que dejarían fuera de las Eliminatorias Qatar 2022.

El ‘Cabezón’ nunca ha ocultado su íntima amistad Ricardo Gareca y por eso dejó entrever la posibilidad que la ‘Albiceleste’ ayude a dos selecciones a llegar a Qatar 2022, Perú y Uruguay. “Nosotros le tenemos que ganar a Chile. Ayudamos a Uruguay y también los dejamos afuera”, dijo el excompañero de Ricardo Gareca en la selección argentina y en Boca Juniors.

Sebastián Vignolo conductor del programa reconoció el interés del exmundialista para el equipo de Ricardo Gareca asegure bolero al próximo mundial. “Cabezón, estás desesperado por jugar con Chile, ¿no?”, dijo el popular ‘Pollo’ y la respuesta no se hizo esperar. “Claro. Con ese resultado también ayudamos a meter a Perú arriba, con el ‘Flaco’ Gareca. No me importa lo que pase con Chile, que ellos arreglen sus problemas. Si Argentina ya está clasificado, ahora hincho por Perú”.

Óscar Ruggeri pide a Argentina dar una mano para Perú (Video: ESPN)

Óscar Ruggeri : “Ahora soy hincha del Perú de Gareca”

Óscar Ruggeri no ocultó sus deseos, pese a las enemistades que le podría generar a pocas fechas del final de las Eliminatorias Qatar 2022. “Nosotros ya clasificamos, ahora estoy con el Perú de Gareca. No te digo que no quiero que vaya Chile, porque de ahí no me dejan entrar al país, pero quiero que vaya Perú”, reiteró el panelista de ESPN.

La amistad de Ruggeri y Gareca más fuerte que nunca (Foto: @Ruggeri86oficial)