Óscar Washington Tabárez: Esto dijo sobre el gol a la 'Uruguaya' que le anotó a Perú | VIDEO  

El 'Maestro' una vez más dio una lección y esta es que no existen partido amistosos. Óscar Washington Tabárez , entrenador de la selección de Uruguay reconoció la motivación de sus jugadores para conseguir un empate de visita y con un jugador menos ante la selección peruana.

"No me creo que soy un tipo motivador, pero que mis jugadores luchen esa pelota antes que se vaya por la línea es algo que se les pide. No es algo exclusivo de la selección de Uruguay. Todos los equipos lo pueden tener, pero es una actitud de los jugadores, su forma de encarar cada partido y en mi equipo, eso no falta", dijo el 'Maestro'.



En medio de un empate con sabor a victoria el DT de Uruguay mostró humildad. "Sabemos que no somos potencia mundial en fútbol, no tenemos los millones de futbolistas, pero siempre mi equipo sale con la idea del ¿por qué no?", agregó.



Óscar Tabárez habla sobre el gol de empate y la reacción de Uruguay

"Hemos enfrentado a una selección que ha crecido muchísimo y que ha logrado ir al mundial después de tanto tiempo,.nosotros arrancamos el 2006 algo así y después en el 2010 nos dio una oportunidad de crecimiento. Considerando eso. Hoy nos tocó bailar con la más fea, por lo que pasó y por el potencial de Perú", agregó.





El 'Maestro' reaccionó así a sobre sus 200 partidos con la selección de Uruguay

Asimismo, habló sobre sus 200 partidos al mando de la selección de Uruguay. "Cuando se habla de tiempo y de cifras que terminan en de 'doble cero' siempre es algo especial. Ahora creo que esta es mi última cifra de 'doble cero' en el fútbol por razones de edad. cuando era niño jamás pensé llegar ala selección de mi país por tanto tiempo", finalizó el DT que fue homenajeado por la FPF y le hizo entrega de un presente por su destacada trayectoria.