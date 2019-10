Óscar Tabárez: Su increíble respuesta a periodista peruano que le preguntó por partido de vuelta con Perú [VIDEO]

Óscar Washington Tabárez no quiso hablar del partido de vuelta con Perú en Lima y dio increíble respuesta a periodista peruano que llamó la atención de todos en conferencia de prensa. Mira el video.



"¿Cómo siente que se puede dar el partido en Lima?", le preguntó hombre de prensa nacional a Óscar Washington Tabárez, sin imaginar la reacción del técnico de la selección de Uruguay.



"Yo no me imagino los partidos, porque es una realidad que no existe todavía. En un deporte como el fútbol, todos los que estamos acá podemos imaginar un partido distinto y, ¿quién tiene la razón?", sorprendió Óscar Washington Tabárez.

Video: Respuesta del técnico de Uruguay

Bajo el mando de Óscar Washington Tabárez, Uruguay ganó 1-0 a Perú de Ricardo Gareca por el primer encuentro amistoso por fecha FIFA. La vuelta será este martes en el Estadio Nacional de Lima.