Si en el fútbol peruano hay un goleador, ese es Oswaldo Ramírez. Con sus tantos nos llevó al Mundial de México 70 y fue clave en la obtención de la Copa América de 1975. ‘Cachito’ también brilló en la Libertadores, donde fue máximo goleador en dos ocasiones. El ‘Verdugo de la Bombonera’ nos habla de la selección, Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero y sus recuerdos.

¿Qué le pareció la selección ante Venezuela?

Mejoró muchísimo. Ya le habíamos ganado bien a Colombia y antes se empató con Ecuador. En los últimos años vamos pasando seguido de ronda y eso es bueno.

¿La Copa América nos cae bien?

Todavía falta, de cinco clasifican cuatro. En eliminatoria directa se verá para qué estamos. Lo bueno es que van apareciendo jugadores, en algún momento debíamos reemplazar a Paolo (Guerrero) y Jefferson (Guerrero).

Como delantero, ¿Qué le parece Lapadula?

Es luchador, hábil para desmarcarse y cuando no puede definir se la toca al compañero. Demuestra que no solo es goleador.

¿Qué virtud le destaca?

Es corajudo, fundamental para un atacante. Generoso con el compañero, como en el gol que le pone a Carrillo.

Para `Cachito', Gianluca Lapadula es clave en la Selección. (AFP)

¿Se le puede comparar con Guerrero?

Lucha solo con los rivales como lo hacía Paolo, complica la vida a los defensas.





¿Y Santiago Ormeño?

Tiene mucho camino por recorrer, en un par de años será importante para el fútbol peruano.

Alex Valera falló dos claritas en la Copa, ¿qué le aconseja?

Lo importante es que está en la jugada, esta experiencia le servirá para que en lo sucesivo la meta.

¿Cree que Paolo se recuperará?

Ojalá que vuelva, el problema es que ya está por los 37 años y a esa edad la recuperación es más lenta, pero calidad todavía tiene.

¿Qué se le viene a la mente del título de 1975?

Recuerdo el triunfo en Oruro, que está a más altura que La Paz. Juan Carlos (Oblitas), Teófilo (Cubillas) y Percy (Rojas), mis compañeros de ataque, me dijeron: ‘Nosotros la tocamos y una te la vamos a lanzar’. Así fue y metí el gol del triunfo.

¿Le chocó la altura?

De chico fui con los infantiles del Sport Boys a jugar a Huancavelica y me dijeron que me ponga Mentholatum en la frente, nariz y en la sien, y antes de entrar a la cancha lo metes a la boca.

¿Cómo le fue?

Pasé el primer ahogo y luego corrí todo el partido. Desde esa vez me di cuenta de que la altura no me afectaba.

Ese equipo campeón de América tenía mucha calidad...

Teníamos una generación que empezó el año 68 y duramos hasta el 82.

Me acuerdo que le anotó a Colombia en Lima...

El día que ganamos 2-0. Recuerdo que (el arquero) Zape sale gritando: ‘¡Míaaa!’ Yo lo adelanto y le digo: ‘Miaaa...uuu dicen los gatos’ y marqué de cabeza.

En los setenta había puros cracks...

Antes de ese Mundial fuimos a concentrar a Ica y entrenamos en la arena. Llamaron a 45 jugadores y la prensa decía que faltaba gente. Imagínate que a México 70 no fueron Percy (Rojas) y (J. J.) Muñante, porque había mucha calidad.

Otro recuerdo...

Dicen que el día del 2-2 en Buenos Aires, el país fue un carnaval. En la embajada me dieron dos telegramas, uno del arzobispo del Callao y otro del alcalde. En ambos me felicitaban y me decían que el Perú estaba de fiesta.

Fue un logro histórico.

Era la primera vez que íbamos a un Mundial por mérito propio y solo nos dieron 200 dólares de premio. Eran otras épocas y no había televisión ni marketing como ahora.

¿Cuánto valdría ahora un goleador como ‘Cachito’ Ramírez?

No viene al caso hablar de eso, pero si en mi época había todo lo que se mueve ahora en el fútbol, sería millonario. Al que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga.

¿Brasil es el candidato al título?

No olvides que en la Copa anterior les hicimos buen partido. Y en Eliminatorias nos ganan por dos robos del árbitro, una mano clara de Neymar y luego él finge un foul. Ese chileno es el peor réferi que vi.

¿Le gusta Neymar?

Es muy buen jugador, pero demasiado engreído y le gusta manejar a todo el mundo.

¿Qué rival nos conviene en cuartos de final?

Que venga cualquiera. Ya empatamos con Paraguay en Eliminatorias, sabemos lo que valen Chile y Uruguay, tengo fe en el equipo.

Un gusto y abrazo a la distancia, don Oswaldo...

Muchas gracias a mis amigos de Trome. (José Reynoso Alencastre).

TE PUEDE INTERESAR