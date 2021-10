La Selección peruana no ha podido ganar en La Paz (3,600 m.s.n.m), pero cien metros más arriba, en Oruro, se logró el único triunfo ante Bolivia. Fue por la Copa América 1975 donde Oswaldo Ramírez fue el ‘héroe’. A pesar de las artimañas y el trato de los altiplánicos, la ‘Blanquirroja’ salió victoriosa. Una historia para repetir ahora por la Eliminatorias Qatar 2022.

¿Qué recomiendas para jugar en La Paz?

Salir a jugar con la misma actitud, si pensamos en la altura nos matamos mentalmente.

Hace 46 años marcaste en Oruro en un triunfo clave, ¿qué recuerdas de ese partido?

Era el único que no tenía problemas con la altura y antes del inicio del partido me junté con Teófilo (Cubillas), Percy (Rojas) y (Juan Carlos) Oblitas y me dijeron: “‘Cacho’, te la vamos a lanzar para que definas”. Y así fue.

¿Cómo fue el gol?

Sabía que una me iba a llegar. Cuando viene el balón de Percy, controlo y defino cruzado ante la salida del arquero.

¿Fue la única ocasión que tuviste?

Sí, porque la pelota va más rápido en altura y eso hizo todo más complicado.

Una anécdota de ese encuentro...

Cuando acaba el primer tiempo, fui el primero en llegar al camarín y me di cuenta de que olía a gas. Salí y le dije al ‘Chino Pepe’: “¡Cuidado que nos han apagado las velas!”. Entendieron que nos habían soltado gas y nadie entró.

"Cachito" con tres tantos, fue uno de los goleadores de la selección que fue campeón de América en 1975.

Nos querían ganar como sea.

Desde las tribunas nos tiraron hartas latas de cerveza con orines. Salimos corriendo protegiéndonos con frazadas. Con Jaimito Duarte cogimos una como una carpa y así llegamos al camarín. Allí vimos que habían como cien latas en el piso.

Cuenta otra más...

Después de ganar, regresamos en un avión Búfalo del Ejército a Cochabamba y allí celebramos. Era 27 de julio y esperamos las 12 de la noche y festejamos Fiestas Patrias.

¿Cómo fue el festejo?

En el hotel había una discoteca que estaba cerrada y pedimos que la abrieran, Marcos (Calderón) nos llevó a todos, cantamos el Himno Nacional y nos fuimos a dormir.

¿Qué le pareció el partido con Chile?

Ganamos bien, ojalá sigamos así.

¿Le gustó el equipo?

Claro que sí, pusimos actitud y juego. Chile casi ni creó ocasiones y nosotros si tuvimos algunas más para anotar.

¿Cómo vio a Paolo Guerrero?

Bien. Ahora le toca recuperarse, lo importante son las ganas que puso. Nadie discute su calidad. Hay que tener en cuenta que venía de una operación, ojalá regrese pronto .

¿Y Jefferson Farfán?

Al igual que Paolo es otro jugador de calidad que entró bien. Por ahí no está en su mejor momento físico, pero su mentalidad ganadora es clave.

Muchas gracias don Oswaldo, ya hablaremos del partido con Argentina.

Encantado, con mucho gusto. Esa es otra historia.(José Reynoso Alencastre).