Pablo Bengochea, entrenador de Alianza Lima, cuestionado por la contratación de jugadores con antecedentes de indisciplina, ha salido al frente a poner el pecho por el primer ruido mediático de sus dirigidos que fueron protagonistas en uno de los ampays del programa 'Magaly, La firme’ donde los futbolistas fueron captados en una fiesta hasta que duró hasta la madrugada en la casa de Carlos Ascues.

En la segunda semana de pretemporada de Alianza Lima, el entrenador salió dar la confenrencia de prensa de rigor y las preguntas sobre la fiesta no faltaron. “Vamos a tomar lo sucedido como una enseñanza esperando que no se repita. Hubo una reunión, que no esta bien por que no deben exponerse, por que hay reglas que cumplir y mientras sea el técnico las mediré yo”, dijo Pablo Bengoechea

Pablo Bengoechea justifica fiesta de sus jugadores

Pablo Bengoechea buscó blindar a sus dirigidos debido a que estaban en su día libre, pero si cuestionó su grado de exposición. “Lo acá pasó es una reunión que salió en TV y no está bien, porque son jugadores de Alianza Lima y no pueden salir ni a la vereda de la casa y hasta ver a quiénes invitan. Vamos a tomarlo como lección, si hacen reunión, ni salgan a la puerta”, añadió el DT blaquiazul.

Luego del DT victoriano hizo un preopupante para los hinchas

blanquiazules “Me gustaría que todos fuéramos ejemplos de vida, pero no lo somos”, finalizó sobre el tema.