Pablo Bengoechea terminó muy enojado luego de caer 4-1 ante Binacional por la primera final de Liga 1. El técnico de Alianza Lima dio con palo a los árbitros del VAR y ve muy difícil dar vuelta la eliminatoria en Matute. Mira el video.

SOBRE EL VAR Y LOS ÁRBITROS

- “Todo muy raro. Hoy no solo fue la terna, justo los árbitros que más se equivocaron en el año contra Alianza Lima, son los que estuvieron en el VAR [Víctor Hugo Carrillo y Diego Haro]. No me sorprende nada de lo que sucedió hoy”.

- “Nos van a preparar para lo que viene. Tal vez se corta el Internet en Matute y no hay VAR. Tal vez así tengamos más chance”.

- “Le dije a los dirigentes de Alianza Lima que el VAR se iba a equivocar en contra de nosotros”.

SOBRE EL PARTIDO DE VUELTA

- “Nosotros pensamos que va a ser muy difícil dar vuelta esta eliminatoria... y no por lo futbolístico, sino por lo extrafutbolístico”.

- “Creemos que vamos a tener entre 8 y 10 chances de gol. Donde hagamos el 40% de las chances que creamos, vamos a marcar 3 goles. Nuestra meta va a ser intentar llegar al alargue”.

Declaraciones de Pablo Bengoechea (T)