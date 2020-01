Canchero, como cuando tenía que patear un tiro libre a quince metros con barrera. Pablo Bengoechea, entrenador de de Alianza Lima, se mostró cómodo en medio de todas las preguntas extrafutbolíticas que tuvo que responder durante la mañana del miércoles tras la difusión de una juerga de sus jugadores en la casa de Carlos Ascuez.

Pablo Bengoechea había soportado un batería de preguntas sobre las condiciones en las que sucedió esta reunión de sus jugadores en San Miguel hasta las primeras horas de la madrugada, no había perdido la calma, incluso alentó a un periodista a seguir preguntando sobre el tema.

“Profesor le haré una pregunta de fútbol, que es a lo que vinimos”, dijo uno de los reporteros que llegó hasta Cieneguilla. Pero en el acto Pablo Bengoechea tomó el micro y lo tranquilizó. “No,no, tranquilo. Es divertido el otro tema. La fiestas son entretenidas”, reflexionó.

Pablo Bengoechea y su reflexión sobre las fiestas

El DT de Alianza Lima no se cansó de hacer entender a los periodistas que la naturaleza de la acción no estaba en contra de lo natural. “Vamos a estar concentrados 15 días, 30 horas de esos días estuvimos afuera. Hacer una reunión en su casa está dentro de lo previsto. Algunos estuvieron con su familia, otros se quedaron en Cieneguilla y quizá alguno se fue a bailar”, señaló el entrenador quien agradeció que la prensa de espectáculo no sepa donde vive para que no lo graben.

Pablo Bengoechea se puso una vez más en su piel de jugador. “Todo depende de lo que cada uno toma como reunión. Está previsto que dentro de sus horas libres cada jugador haga lo que le parezca bien”, añadió el DT de Alianza Lima que esta tarde dirigirá un amistosos con la Academia Cantolao.

