Pablo Bengoechea da la cara por malos resultados de Alianza Lima: ‘Yo no vivo del campeonato pasado’

Habló como nunca, sin cuidar sus expresiones, frontal, directo. Pablo Bengoechea, el hombre más cuestionado en el ‘Mundo Alianza’, salió a responder a quienes no lo quieren en el cargo. “Cuando no se dan los resultados, chau, muchas gracias por todo. No es malo que me saquen”, expresó.



Después fue más preciso. “Si soy el que perjudica al equipo o me he convertido en un problema para los muchachos, seré el primero en irme”, afirmó.

Hasta manifestó su reacción cuando deba preparar maletas. “El día que me vaya, voy a estar enormemente agradecido por la oportunidad que me dieron. Yo no vivo del campeonato pasado. Defiendo a los futbolistas que hace cuatro meses salieron campeones y ahora, por este mal momento, no es justo que les peguen como lo están haciendo”, sentenció.



DATAZO

* Por el Grupo ‘H’ de la Copa Libertadores, Junior de Barranquilla (2° con 6) recibe a Boca (3° con 5) hoy, a las 5:25 de la tarde (Fox Sport)

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.