Pablo Bengoechea recibe duro castigo de la FPF: No podrá dirigir a Alianza Lima y le imponen cuantiosa multa

Pablo Bengoechea, estratega de Alianza Lima, fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y no podrá estar presente en los dos próximos enfrentamientos del conjunto blanquiazul en el Torneo Apertura de la Liga 1, ante Ayacucho FC y Deportivo Municipal, además de recibir una multa económica.

El entrenador del cuadro ‘íntimo’ deberá pagar tres UIT (12.900 soles) y no dirigirá desde el banquillo victoriano en la cuarta y quinta jornada del certamen, a consecuencia de las declaraciones que emitió tras la primera final de la campaña pasada. Recién podrá reaparecer en la sexta jornada, cuando el cuadro de La Victoria visite a su clásico rival en el Monumental.

“Sancionar al señor Pablo Bengoechea con la suspensión de dos partidos, contados a partir del día siguiente de la notificación y una multa de 3 UIT, por la infracción prevista al artículo 65 numeral 2 del reglamento único de Justicia”, señala textualmente la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la FPF.

El castigo responde a las palabras de Bengoechea en la conferencia de prensa posterior al encuentro de ida entre Alianza Lima y Binacional en Juliaca. En aquella oportunidad, el DT charrúa criticó fuertemente al árbitro Joel Alarcón y el uso del VAR, que fue implementado por primera vez en el fútbol peruano para ese partido.

“El VAR se iba a equivocar en contra de nosotros, se lo dije a los dirigentes de Alianza Lima. No me sorprende nada. Ya les dije a los chicos en el camarín que esta serie está perdida. Tal vez se corta el Internet en Matute y no hay VAR. Tal vez así tengamos más chance”, dijo Pablo Bengoechea muy molesto.

Los ‘íntimos’ se preparan para enfrentar a Ayacucho FC este domingo, a las 3:30 de la tarde, en el estadio Ciudad de Cumaná.

Bengoechea volverá a dar instrucciones desde la zona técnica cuando Alianza Lima visite a Universitario en la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, en el primer clásico del fútbol peruano de la temporada 2020.

Por esta conferencia de prensa sancionaron a Bengoechea

