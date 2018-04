Pablo Bengoechea y su fulminante respuesta a periodista que hizo insólita pregunta en conferencia [VIDEO]

Alianza Lima no la pasa bien. Tras caer ante Palmeiras por Copa Libertadores, fue goleado 3-0 por Sporting Cristal en el Torneo de Verano. Tras ello, el técnico íntimo Pablo Bengoechea habló en conferencia de prensa y criticó el desempeño de su equipo.



"Soy el responsable del partido que planifiqué (ante Sporting Cristal). Si bien los futbolistas hicieron el esfuerzo, no salió bien, el rival nos superó", lanzó el estratega uruguayo.



"No sé si este fue el peor partido (de Alianza Lima). Lo que pasa es que no salieron las cosas y jugamos ante un buen rival que aprovecha los errores que cometemos", continuó.



"La imagen que dimos hoy, es una imagen triste para todos nosotros porque somos el último campeón del fútbol peruano. No nos debemos conformar con lo logrado el año pasado", añadió.



AQUÍ LA CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA VÍA YOUTUBE (RESPUESTA DE BENGOECHEA DESDE EL MINUTO 8:20)

A poco de finalizar la conferencia, uno de los periodistas de la sala hizo insólita a pregunta a Pablo Bengoechea que generó las risas de todos.



"Si Emanuel Herrera estuviese en Alianza, ¿capaz el resultado hubiese sido diferente?", dijo el hombre de prensa. "Si mi abuela tuviera ruedas sería un carrito", respondió con todo Pablo Bengoechea.