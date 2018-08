Pablo Lavandeira fue presentado en Universitario: "Necesitaba esta oportunidad, será importante para mi carrera"

Pablo Lavandeira fue presentado como nuevo refuerzo de Universitario en San Isidro. El volante uruguayo posó con la indumentaria crema y brindó declaraciones a la prensa. "Tenía muchas ganas de vestir esta camiseta", dijo emocionado.



"Necesitaba esta oportunidad, necesitaba estar acá, va a ser importante para mi carrera. Voy a tener que trabajar muchísimo para ganarme un lugar (en el equipo titular)", señaló Pablo Lavandeira, quien llegó a un acuerdo para desligarse de Deportivo Municipal.



"Los objetivos de Universitario por ser un club grande son los más altos. Vamos a intentar sumar la mayor cantidad de puntos posibles y de ahí pensar si podemos clasificar a un torneo internacional", añadió el volante.



Ante la consulta sobre si está o no nacionalizado, el volante uruguayo indicó que no, pero que está en sus planes. "No estoy nacionalizado. Claro que lo estoy evaluando y probablemente pueda darse".



Pablo Lavandeira firmó contrato con Universitario hasta finales del 2019 y es, junto al argentino Germán Denis, el segundo refuerzo de los cremas para el Torneo Clausura.