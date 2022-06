La pelea entre Silvio Valencia y Christian Cueva, que terminado con el despido del comentarista de Radio Exitosa, hizo que Francisco ‘Paco’ Bazán tomara una posición polémica y saliera en defensa del popular ‘Sensei’ y descalificara el abuso ejercido por Christian Cueva con el periodista en Barcelona.

“Es el momento duro de Silvio Valencia, porque el Sensei ha sido desterrado de Exitosa. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero siento que se ha sido injusto con Silvio Valencia , que ya no va a ir a Qatar”, dijo el conductor que reconoció ser amigo polémico comentarista.

La poca defensa de sus compañeros de trabajo como Gonzalo Núñez. “ Mi solidaridad con Silvio, todos se lavan la mano, sacan cuerpo, la verdad es que la calle está dura y obviamente hay que defender el trabajo. Silvio te dejaron solo ”, expresó.

'Paco' Bazán tomó inesperada posicion sobre conficto entre Silvio Valencia y Christian Cueva (Video: ATV)

‘Paco’ Bazán dice que Christian Cueva abusó de Silvio Valencia

El conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’, reconoció que Christian Cueva se equivocó cuando repasó el origen del conflicto entre ambas figuras. “Cuando empezó todo esto, lo ridiculizaron y se burlaron de él. En el video parece que se cambió la gorra y él respondió. Cuando Cueva se siente expuesto busca a papi Nico Rey. Yotún lo calló también al ‘Sensei’. Ahora, la gorra es bien fea Silvio ”, dijo con una dosis de humor.

El exfutbolista jaló la oreja al jugador más talentoso de la ‘Blanquirroja’. “ Es injusto, porque en la cronología de los hechos al que ofenden es él, al que le faltan el respeto es a él, al que lo ridiculizan es a él . Hace mal Christian Cueva, porque ‘lo pone al centro’ frente a los compañeros, se burla de él en mancha y eso es bullying. Eso es un abuso, en una posición de poder, además de futbolista queridísimo. Eso no está bien” , reflexionó.

‘Paco’ Bazán tambien cuestionó la a empresa que no se solidarizó con su trabajador en Barcelona. “Es complejo el tema y se ha cortado la soga por la parte más débil y la empresa ha decidido no chocar con la FPF y ve perjudicado su tema comercial y se saca de encima a un personaje incómodo que debe estar vetado en la Videna, porque los jugadores ya no lo pueden ver”, dijo.

Silvio Valencia fue despedido de Exitosa tras altercado con Christian Cueva. (Foto: GEC).

‘Paco’ Bazán también reprendió a Silvio Valencia

Lo que Paco Bazán no pudo justificar fue el video en el que Silvio Valencia parece amenazar a Christian Cueva. “ Después se picó. No lo voy a justificar, porque lo que hizo esta mal y aprovechar el poder del micrófono para una revancha personal no está bien. Eso de ‘ahora vas a ver’ es porque quedó expuesto, pero eso está mal ”, explicó.

Finalmente el exjugador se calentó y s esolidarizó con el momento del ‘Sensei’. “Me parece una actitud cobarde la que ha tenido la radio donde él trabajaba. Me dicen: tranquilo. Pero no es justo dejar sin trabajo a una persona que se ha defendido, porque le han faltado el respeto, en una situación que se pudo evitar y si tengo que asumir una situación por decir lo que digo, asumo”, expresó mientras le hablaban desde el switcher del porgrama.

