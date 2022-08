El segundo round entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto, animó al conductor de ‘El Deportivo’, Paco Bazán, a pedirle al zaguero de Boca Juniors que también salde su cuenta pendiente con el periodista de ESPN, Martín Liberman. El golero, incluso, se ofreció a poner en su sitio al comunicador argentino.

‘Paco’ Bazán se mostró eufórico al conocer que el ‘León’ logró darle su vuelto al atacante argentino que lo atacó por la espalda y le hinchó la cara. “ Este es el primero, el segundo tiene que ser (Martín) Liberman, por mala leche. Si no eres tú el que lo pone en su lugar voy a ser yo. Ha dicho que parezco modelo, bueno no miente ”, señaló sobre el comentario del famoso periodista rioplatense.

El exarquero no dudó en ofrecerse para viajar hasta Buenos Aires para aclararle las cosas al popular ‘Colo’. “ Me compro un pasaje, voy y le meto tres cachetadas, de forma figurativa. En el argumento no me gana pues, a mí no me gana. Se paseó con los de Movistar, pero a mí no me gana, lo aterrizo en una al neófito ese ”, dijo iracundo.

Paco Bazán reta a Martín Liberman (Video: ATV)

‘Paco’ Bazán: “Cuando atacan a Zambrano atacan a la industria del fútbol peruano”

No es la primera vez que Francisco Bazán cuestiona las formas de Martín Liberman para criticar a los jugadores peruanos. “ Si ellos atacan a Carlos Zambrano están golpeando a toda la industria de nuestro fútbol. Si descalifican al ‘León’, que es un seleccionado, están diciendo que tampoco sirven los suplentes, los que juegan en nuestro país y los que no fueron convocados ”, contó a Trome.

El conductor está seguro que en un debate con el periodista argentino lo superaría. “Sí (lo reto a un debate), pero lo dejaría mal parado. Yo estuve en una cancha, él no. Sé lo que es el olor a frotación, algo que no conoce”, expresó.

‘Paco’ Bazán a Benedetto: “No te equivoques con un peruano”

Acto seguido pidió un plano cerrado para dirigirse al jugador de Boca Juniors, que agredió a Carlos Zambrano, para hacerle saber el error que cometió al chocar con el popular ‘León’. “ Benedetto, nunca te equivoques con un peruano, nunca. Hemos sobrevivido al terrorismo, durante veinte años, y acá estamos. Seguimos sobreviviendo a este gobierno que está más manchado que un dálmata ”, expresó.

“Nunca te confundas con un peruano, somos buena gente, somos pacifistas, tranquilos, pero salir a la calle aquí es un reto. Acá se sobrevive día a día, no te confundas y si ya te ‘ajusticiaron’ bien, por cobarde. Le mando un abrazo a Carlos (Zambrano) ”, de desfogó el comunicador que estaba esperando las noticias sobre una revancha de parte del defensor de la selección peruana.