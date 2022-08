A Paco Bazán le gustan los juegos de cartas y los trucos, pero tiene atravesado a un mago y es el ‘Mago Plomo’ que aparece en las concentraciones y espacios que, a criterio del conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’, no le corresponden dentro de la selección peruana, un aspecto que espera Juan Reynoso pueda corregir en esta nueva era de la ‘Blanquirroja’.

El exarquero de Universitario de Deportes y comentarista deportivo le ha declarado la guerra a todos los ‘ayayeros’ y ‘chupes’ que rodean a los jugadores del ‘equipo de todos ’ y cuestionó la presencia de otras personas ajenas al equipo como sucedió en el último viaje de la selección peruana para el repechaje en Qatar y que fueron llevadas por jugadores como Christian Cueva y Miguel Trauco.

“ Un psicoanalista me explicó que esta situación de los ‘chupes’ pasa por un tema de inseguridad, al parecer necesitan amistades compradas. Gente sin oficio y otros sin trabajo que se arrastran ante el jugador. Tu amigo debe estar a tu mismo nivel, no debe ser un mantenido ”, reflexionó el popular ‘Paco’.

‘Paco’ Bazán: “¿Qué hace un mago en la concentración de Perú?”

Para el exdeportista, Ricardo Gareca es el gran responsable de lo que paso en Doha. “ Tuvo la culpa de los que fueron. Qué hacía un cebichero en la delegación, el barbero de Miguel Trauco, todo eso es responsabilidad del técnico. Siempre me voy a preguntar ¿Qué hace un mago en las concentraciones? ”, se preguntó el comunicador por el ‘Mago Plomo’ a quien también cuestionó por hacer la última pregunta en la conferencia de Ricardo Gareca.

Esta no es la primera vez que el conductor la emprende contra el prestidigitador que acompañaba la selección peruana en todos sus viajes y a quien cuestionó por estar presente en la última conferencia de Ricardo Gareca en el Perú. “ A quién le ganó el ‘Mago Plomo’, para hacer la última pregunta en esta conferencia, por favor. Así se ha manejado la selección, increíble ”, dijo el conductor en su show nocturno en ATV.

Tras la eliminación de Qatar 2022 el ex arquero también responsabilizó a la prensa poco rigurosa y a estos curiosos personajes de la actitud mostrada por los seleccionados. “ Muchachos ubíquense, dispárenle a la soberbia, no se les puede decir nada a los jugadores, se creen intocables y es la culpa de todos los aduletes de esos que les dan la ‘palmadita’ como los de ‘Al Angulo’ y el ‘Mago Plomo’ esa es la verdad ”, expresó el ‘Paco’ dejando clara su disconformidad con estos personajes ajenos al fútbol.

De otro lado, el conductor de ‘El Deportivo, en otra cancha’ que se caracteriza por hablar ‘sin pelos en la lengua’ señaló haber recibió la amenaza de un futbolista mundialista a quien no le gustó su discurso.

“ Fue un seleccionado que no vale la pena decir su nombre. Me dijo que él había dado mucho por nuestro país y me preguntó: ¿Y tú qué haces por la patria? Soy bombero voluntario y arriesgo mi vida, doy apoyo y gratis, sin cobrar un sol, le respondí ”, expresó el comunicador.