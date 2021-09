Se calentó y explotó. Francisco Bazán, exfutbolista y conductor del programa ‘El Deportivo de ATV’ no pudo soportar el maltrato al que fue sometido Jefferson Farfán, por el periodista chileno Adolfo Hidalgo, quien días atrás tildó al delantero de “exfutbolista”. El popular ‘Paco’ salió en defensa de la ‘Foquita’ y exclamó “Si yo fuera Farfán, lo denuncio”.

El conductor defendió el llamado de Jefferson Farfán quien fue cuestionado por el chileno. “La convocatoria de Jefferson Farfán es psicológica. Lo que ha hecho Ricardo Gareca es tirar de todos. Esta es nuestra última oportunidad. No tenemos otra, si queremos ir a Qatar. A Chile hay que ganarle como sea, metiendo la pierna fuerte y con el cuchillo en los dientes”, dijo en ATV.

El presentador de ‘El Deportivo’ reaccionó sobre la agresión a la que alentó al ‘Pitbull’ Medel contra Farfán. “No entiendo. Gary Medel tiene una agenda para patear al rival que está supuestamente lesionado, porque lo dice este ‘barba’. No entiendo, entonces ¿Gary Medel es un ‘mala leche’? Porque es lo que este tipo está dando a entender. O sea es un ‘machetero’ que no respeta la profesión y que, según este periodista, solo tiene la misión de pegarle a los rivales”, se preguntó Bazán.

Paco Bazán destruyó a periodista chileno (Video: Youtube)





Paco Bazán ‘guapea’ a chileno: “¿En dónde has jugado?

Bazán perdió la cordura cuando el periodista chileno llamó ‘Peruvian Premier League’ a la Liga 1. “Perdóname amigo, el sarcasmo y la ironía son innecesarias. Te estas burlando de nuestra liga profesional ¿Quién eres? ¿A quién le has ganado? ¿En dónde has jugado tú? ¿Por qué tienes que burlarte de nuestra liga y de todos los deportistas peruanos? ¿Qué comió este tipo?”, dijo enfadado el exguardameta.

“Qué feo personaje, feo su espíritu”

‘Paco’ reaccionó cuando Adolfo Hidalgo vaticinó que la ‘Foquita’ sufriría un doloroso retiro por no operarse. “Qué te importa. Es su elección. Tú por qué te metes. Él ha decidido no operarse y fortalecer la rodilla, asistido por el comando técnico de la selección peruana y de Alianza Lima, así está jugando”, dijo.

“Qué irresponsable es este sujeto, acaso él es el encargado de manejar la resonancia magnética para saber el caso de Farfán. Es mala gente este tipo, una cosa es hacer polémica, show y otra es disfrutar que Jefferson no se haya operado, que este con dolor y que después le vaya a doler. Feo personaje, feo su espíritu”, añadió.