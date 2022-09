La última fiesta de Jefferson Farfán ha causado polémica, no solo entre los hinchas de Alianza Lima, quienes esperaban su regreso este fin de semana en el clásico ante Universitario de Deportes, también ha contrariado a ubo de sus defensores mediáticos como ‘Paco’ Bazán, conductor de ‘El Deportivo’, de ATV quien se puso en la otra vereda y criticó la actitud de la ‘Foquita’

El exjugador de Universitario de Deportes reconoció que una semana antes del clásico no es un momento recomendable para hacer una fiesta más aun cuando llegar de nueves meses de inactividad. “ Yo siempre defiendo a Jefferson Farfán desde el espacio de la justicia, pero a veces hay cosas que no se pueden defender ”, comentó al ver los videos que se filtraron en redes sociales.

“ Todo bien con que le preste la casa a su mejor amigo, todo bien que arme un tono, al final todo se sabe . Hoy con un telefonito todo el mundo larga la boquita. El músico sale temprano de la casa, creo que eran las primeras horas del domingo, ya había amanecido, igual no tenía la necesidad de grabar. Ya saben a quién no contratar”, dijo sobre el cantante de la orquesta ‘El hijo de Teresa y la llegada’.

‘Paco’ Bazán sobre Farfán: “Siento que está de vacaciones”

El exfutbolista profesional desde su experiencia señaló que no reconoce un compromiso de la ‘Foquita’ con los intereses de Alianza Lima. “Lo cierto es que Jefferson puede hacer lo que le de la gana, pero todos estos mensajes son errados para el hincha blanquiazul. Armar este tonazo, todo bien, pero ¿después de pasar nueve meses sin jugar? Al hincha de Alianza Lima le duele. Recién ha entrenado con el grupo después de seis meses ”, dijo tras repasar su último entrenamiento.

“Que entrene es bueno para Alianza Lima, para los hinchas y para él, pero con un mal mensaje a una semana de jugar el clásico, cuando se especula que sí está, que no está. Lo que yo siento es que él está de vacaciones y esto es como un hobbie. Entrena como si fuera un invitado del plantel, no lo siento comprometido con Alianza y eso me da pena ”, reconoció el exgolero del cuadro crema.

Jefferson Farfán: ¿hizo fiesta en su casa en semana de clásico? (Foto: @ClubALoficial)

Después de las críticas llegaron los buenos deseos de verlo este domingo en Matute ante el ‘compadre’. “Ojalá los mensajes que mande en adelante sean los correctos, calidad tiene de sobra, ojalá se recupera también al ciento por ciento y no sea ‘ir y venir’. O sea, me recupero, juego y después vuelvo a la sala de rehabilitación . Le deseo lo mejor, porque las entradas están todas vendidas para este partido de mucha descarga. En una semana de clásico hay que estar metido en el clásico”, finalizó.