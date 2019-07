Jhoel Herrera le responde a Paco Bazán por fuerte crítica contra la selección de fútbol femenino

Las defiende. El futbolista del Real Garcilaso de Cusco, Jhoel Herrera, le envió un extenso mensaje al conductor deportivo de ATV, Paco Bazán, quien criticó duramente a la selección femenina de fútbol.

"Las chicas del fútbol femenino han pedido que llenen los estadios para verlas, primero dejen de reclamar tanto y luego ganen, por favor. Dios mío, son una lágrima", declaró Paco Bazán en Twitter.

Ante esto, Jhoel Herrera se enteró del video y decidió escribirle un mensaje a Paco Bazán, pues su hermana también juega en la selección peruana femenina.

Paco Bazán minimizó a la selección de fútbol femenino. (Video: ATV)

"Su comentario es una vergüenza, uno cuando tiene un micrófono en un medio masivo debe tener cuidado con las opiniones. Le podría dar cátedra de lo que pasan las chicas en el fútbol femenino para poder siquiera llegar a un entrenamiento. Pero me extendería demasiado", escribió en Twitter Jhoel Herrera.

El futbolista de Real Garcilaso calificó de 'destructivo' el comentario de Paco Bazán y le recordó que él también transitó por el camino del fútbol y sabe las deficiencias que los deportistas deben sufrir para conseguir logros.

"Defino su comentario como destructivo sin ningún tipo de argumento y evidente ignorancia del tema. He tratado de ser lo más diplomático posible pues debo reconocer que me he contenido en demasía. Apoyemos el deporte en general", puntualizó Jhoel Herrera.