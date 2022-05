El nuevo fracaso de Club Alianza Lima en la Copa Libertadores y con la última derrota del cuadro blanquiazul ante Fortaleza fue material suficiente para que Francisco ‘Paco’ Bazán descargue una fuerte crítica al mal momento de los íntimos, donde Christian Ramos se llevó algunos palos y el conjunto íntimo fue valorado por debajo de equipos venezolanos.

“ ¡Alianza, por favor! Qué tenemos que hacer para ganar un partido en Copa Libertadores . 28 partidos consecutivos que Alianza Lima no gana en este torneo, por favor ”, dijo escandalizado por la nueva derrota de los victoriano ante un discreto equipo brasileño.

“ No somos capaces de ganarle al colero de Brasileirao. Fortaleza es último, con un punto. El líder tiene 14 unidades y este tiene un solo punto . Esta es su primera participación en Copa Libertadores y es su primera victoria de visitante en este torneo y con Alianza Lima. Este equipo tiene 7 puntos y de esos seis le los hizo a Alianza ”, dijo con amargura.

Paco Bazán duro con su crítica por eliminación de Alianza Lima (VIDEO: ATV)

“Táchira no come, no tiene luz, ni agua y ganó 3-0 en Copa”

El exfutbolosta se calentó, porque en medio de muchas más difícultades un equipo venezolano conisguió golear en Copa Libertadores. “ Hoy el Táchira, que no come, que no tiene luz, que no tienen agua y que no tiene ropa de entrenamiento, ganó 3-0 (a Independiente Petrolero), por favor. No tienen zapatos de fútbol, tienen escases. Se juntan para entrenar dos días antes, casi amateur y ganó. ¡Qué tenemos que hacer nosotros! ”, exclamo una pregunta sin respuesta.

El referente de la selección Christian Ramos tampoco estuvo ajeno a las críticas del exarquero de Universitario de Deportes. “ Qué pasa con Ramos, no es ni la sombra de lo que juega con la selección peruana. En el primero tiene responsabilidad y en el segundo miren como pierde la marca. ¡Agarra con marca, hijo ! Es injusto, porque el gol de Pikachu llega en el mejor momento de Alianza, cuando había entrado Benavente”, apuntó el conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’.

Para ‘Paco’ Bazán lo extraño de la situación es que Alianza Lima haya perdido cuando fue dueño de la pelota. “Hoy Alianza fue superior a Fortaleza con 57% de posesión. Hizo 17 remates al arco, pero le pisaron dos veces el arco y le hicieron dos goles. Entonces yo me pregunto: ¿Qué tiene que ocurrir para que los clubes peruanos ganen en Copa Libertadores?”, reflexionó.

‘Paco’ Bazán y su ‘Chiquita’ a Fondo Blanquiazul

Ante de cerrar su comentario le dejó una recomendación a quienes organizan el equipo íntimo en los últimos años. “Atención Fondo Blanquiazul, todo bien con ustedes, pero en verdad pienses ya en qué proyecto sólido van a hacer para que Alianza Lima empiece a competir en Copa Libertadores y lo único que tiene que hacer es reforzar bien y sostener un equipo hacerlos jugar juntos mucho tiempo”, finalizó.

TE VA A INTERESAR