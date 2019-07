Paco Bazán se disculpa con selección femenina de fútbol tras decir que 'son una lágrima' 

Luego de las continuas críticas que recibió en redes sociales, el presentador de TV Paco Bazán envió unas disculpas a través de su Twitter por haber mencionado que la selección femenina de fútbol es una 'lágrima', dado que en los últimos encuentros, los resultados no han sido favorables.

Como se recuerda, las jugadoras pidieron que las tribunas del estadio San Marcos luzcan llenas al igual que los partidos de fútbol masculino, sin embargo, para Paco Bazán el combinado nacional de mujeres es una "lágrima".

"Las chicas del fútbol femenino han pedido que llenen los estadios para verlas, primero dejen de reclamar tanto y luego ganen, por favor. Dios mío, son una lágrima", dijo Paco Bazán en su programa de ATV Noticias.

Paco Bazán minimizó a la selección de fútbol femenino. (Video: ATV)

Por su comentario, Paco Bazán recibió muchas críticas que lo obligaron a enviar un pronunciamiento en el que extendía sus disculpas a las integrantes del plantel femenino que este domingo debuta ante Argentina en los Juegos Panamericanos 2019.

"Carta abierta a la comunidad: dados tantos ofendidos por un comentario que refería a resultados de una selección nacional, pido disculpas si he agredido todo el esfuerzo que hacen todos los deportistas por desarrollar su disciplina.



En adelante omitiré todo comentario negativo en relación a la selección femenina. Yo refería a estos resultado durante los últimos dos años. Quizás mi estilo tan frontal y de charla de vestuario lo han sentido agresivo. Pues no ha sido la intención



Cómo peruano quiero la máxima cantidad de medallas posibles en estos juegos panamericanos. Cómo deportista en la crítica o elogio no distingo si son hombres o mujeres. Al contrario con más mujeres quienes nos han dado más alegrías. Sofía, Kina, Seúl 88, etc.



Finalmente: la cita para todos es este domingo 28 de Julio a las 8.30 pm contra la mundialista selección de Argentina en el estadio San Marcos . Llenemos San Marcos y disfrutemos de una fiesta patria con el triunfo de nuestra selección en nuestra fecha. ¡Arriba Perú!", escribió Paco Bazán en su cuenta de Twitter.