¡Mi gente! ¿Cómo están? Volvemos con el ‘aguadito’ de siempre. Después de entrevista al gran Edson ‘Cheta’ Domínguez en ‘La Fe de Cuto’ volvemos con un tremendo programa con el ‘colorado’ Francisco ‘Paco’ Bazán, exarquero, actor y ahora conductor de ‘El Deportivo de ATv. De todo ha hecho mi hermano. Se van a quedar sorprendidos con su especial historia de vida.

El buen ‘Paco’ nos contará su inicios en el fútbol, como fue que empezó en Cantolao y luego pasó a Universitario de Deportes. Al igual que varios futbolistas que hicieron carrera en el club crema, también fue tentado por Alianza Lima, pero su viejito no quiso y en una Alfredo González, que en paz descanse, se lo jaló .

Pero eso no es todo. ‘Paco’ Bazán nos abre su corazón y nos cuenta detalles poco conocidos de su historia familiar y la importancia en su vida de Matilde, la mujer que ayudó a su madre, lo crió y que le enseñó lo mejor de la cultura chinchana. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, nunca olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

Paco, ¿Dónde inicias tu carrera futbolística?.

En cantolao, me salvó la vida. Inicié en el colegio Markham y Luis Aldave me vio, habló con mi viejo y me llevó al Cantolao en el 92, 93. Si no hubiera jugado al fútbol, hubiera sido como PPK. El fútbol me muestra la calle de verdad, la realidad del Perú.

Y la realidad de cada compañero...

Así es. Si no, hubiera estado destinado a vivir en una burbuja, como la mayoría de colorados. Hubiera estado a estudiar en un colegio, una carrera universitaria, seguro fuera del Perú, hacer negocio y nunca entender lo que realmente pasa en la calle y lo que pasan los peruanos.

¿De que distrito eres?

Del humilde distrito de San Isidro. Julio César Uribe es mi vecino, tiene una casa de cuatro pisos. Estoy a tres cuadras.

¿Una anécdota de Cantolao?

Mi viejo se convirtió en una suerte de mecenas de la categoría. Mis grandes amigos de la vida están en ese Cantolao. La ‘Bala’ Moisela, mi hermano Vitucho, Carlos Lobatón, su viejo era el entrenador. Abel (Lobatón) era más malo que pegarle a la mamá, el bavo era Carlos.

Abel creo que es 77, si no me equivoco...

Abel jugaba en los delfines de su categoría, es el quipo 7 de la competitiva porque es cantolao A, B, C, de ahí viene tiburones, bonito y delfines. Después aprendió a jugar cualquier cantidad.

¿Cuántos becados habían en esa categoría?

Cuantos becaba mi viejo, jajaja. Mi viejo era un gran hombre, un luchador social. Apadrinó a cuatro o cinco chicos, mi viejo le pagaba el colegio, el Don Bosco. Cuando murió, tres o cuatro compañeros que están en españa, mandaron un arreglo floral ‘Tus chicos de Cantolao’. Eso me tocó mucho, me quebré.

Cuéntame más sobre tu viejo...

Mi viejo trabajaba en un organismo internacional, era como un ministro de salud pero de seis países de la región. Tenía gollerías. Además tenía un Station wagon, que se convirtió en la movilidad del Cantolao, hacíamos recorrido, Lazareto, Chacarita, Corongo, recogíamos a mucha gente, Loreto. Por eso conmigo no chocan. He pisado el ‘Maracaná' en Chacarita.

MATILDE, LA MUJER QUE LE ENSEÑÓ LO MEJOR DE CHINCHA

Quiero que me cuentes de esta persona especial que es de Chincha...

Ella es tía de Andrés Mendoza, prima de la mamá de Advíncula. Matilde Villar Cartagena llegó a mi casa a los 18 años, en el primer matrimonio de mi madre. Mi madre sufrió abandono de su primer esposo y ella se quedó, ha criado a todos mis hermanos. Conmigo somos 5 de parte de mamá y tengo otros cinco de parte de papá. Yo soy único de padre y madre.

¡Qué bonita historia!

Linda historia. tiene más de 55 años en mi casa, sigue con nosotros, ya no trabaja obviamente, pero es parte de mi familia, es mi mamá. Nadie sabe que en mis vacaciones, antes de jugar futbol, me iba con ella a Chincha, a San José. Su mamá, que en paz descanse, preparaba una arroz a con huevo y, si había suerte, le ponía un bistec montado en mantequilla, pero qué hermoso (...) vengo de una familia donde nunca se ha discriminado.

SU HISTORIA CON LUCHO BOLAÑOS Y PEKERMAN

Mi profesor Lucho Bolaños ¿Fue tu entrenador también?

Fue mi entrenador, un maestro, en la sub 15 de Perú. Esa generación éramos tranquilitos todos, el ‘Pompo’ Cordero, Mario Gómez, César Balbín. Una vez estábamos en una charla y nos decía: “Tienen que tener carácter, no pueden ser débiles, hay que entrar a la cancha y hay que comer pasto”. Agarró el pasto y empezó a comer grass. Lo mirabamos, y me dice: “Coma, Bazán, lo peor es lo que va pasar es que se va a purgar”.

De ahí, Titín te convoca a la sub 17...

Fue una buena generación, no nos fue bien pero fue una linda experiencia. En esa selección empiezo como suplente. De un año a otro, yo crecí en esa sub-17. De un verano a otro verano llegué al metro,85. Me lanzaron al ruedo y fui titular en ese Sudamericano. Me tapé cualquier cantidad. Pero no sumamos muchos puntos y cuando nos eliminaron me meti al baño del hotel donde concentramos todos juntos, todas las delegaciones.

Así es...

Me fui y frente al espejo se me cayó un lagrimón. Estaba frustrado y puse a llorar. Después sale alguien del urinario, era un tipo bien plantado, elegante y me dice ‘Tranquilo, vos sos lo mejor que tiene Perú. Si fueras argentino, estarías en River’. Le dije gracias. Pasan los años, prendo la tele y veo a un tal José Pekerman, era técnico de Argentina.

¿Y Forsyth?

Ese también tiene calle. Lucho Bolaños lo hizo arquero, ante de Lucho Bolaños era un poto. Si yo era manco, ese pata era doblemente manco. Es mi hermano, que no pique. Cuando yo llegué a la U, George estaba en la U, él hace su división de menores en la U, en la U zeta. Su viejo, el embajador, quería que sea arquero y lo puso en la U.

Y cómo llegas a la U

Llego a la U de casualidad. Inicié conversaciones con Alianza, com alberto Macías. Tenía todo listo para irme a las menores de Alianza. Estaba todo listo, pero mi viejo era recontra hijo de la U. Cuando yo regreso del Sudamericano, mi viejo tenía un amigo que era amigo del Gordo González. Hablaron con él y me dijo que vaya a entrenar con el primer equipo. Yo llegué con seguridad.

En un carro de lujo, flaquito, los patas con fierro largo...

Cuando yo llegué, ahí me hice amigo de George. Él se va de la U, se va a la Sub-15 de cantolao y de ahí se va a Alianza.

Luego te hacen alguna propuesta para irte a Alianza.

Sí, en el 2008. Cuando regreso de Chipre. Pero se cayó, tengo el contrato, lo guardo en mi correo. 5 lucas gringas. Lo llevan al final a Libman.

Y luego...

Después me voy a Cienciano, con Julio César (Uribe).

Cuentame una de él...

Es un personaje, un gran entrenador. Los viernes en las pichangas, cómo jugaba. Era como mi papá, él me hizo debutar en primera división, en el Aurich, en el 99-2000. Pancho Pizarro se rompió el talón de Aquiles y me llamó a mí.

EL PUMA CARRANZA CORRIÓ DESNUDO

Llegas en el 97 a la U...

Me secuestra el gordo de Alianza, a pedido de mi viejo. Entrenaba con Rubiño en menores y con el Cholo Valderrama en primera, con el primer equipo, algunos días de la semana. Los miraba con admiración. Al año siguiente viene Piazza. Fuimos campeones nacionales y allí era tercer arquero.

En esa etapa de la U que es lo te acuerdas que te marcó. ¿Estuviste en esa anécdota del Puma con el Chemo?

En el 2022, nos debian 6 meses. No teníamos luz ni agua porque lo administraba Gremco. Ese equipo lo tiraba Chemo y el Puma. El Puma se compró una combi, la manejaba y llegaba con 15 juveniles, Luis Flores, Mario Gómez, es la época en la que se cargaba el hombre a todos. Y Chemo todos los días traía desayuno. Fue un gran equipo. Fuimos campeones del apertura. Ahora creo que están un poco separados.

Un poquito...

Entonces, Chemo le dice: “Carranza, yo me pongo un desayuno, almuerzo para el equipo si te corres una vuelta al Monumental calato, como dios te trajo al mundo”. El Puma se quedó con zapatillas y medias, se puso a correr por toda la cancha, no había nadie en la tribuna, pero arriba quedaban las oficinas.

jajajaja...

Pasó nuevamente por el vestuario y el Puma dice ‘Voy a dar otra vuelta más, por si acaso’. Después escuchamos, ‘Bravo, bravo’. Todas las secretarias estaban mirando en las ventanas, jajaja.

