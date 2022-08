Paco Bazán estalló contra arquero de Australia: “Impresentable, sin manos, miserable”

Andrew Redmayne seguirá siendo un nombre que permanezca en el recuerdo de todos los peruanos, por lo menos hasta después del Mundial Qatar 2022. Unas nuevas declaraciones del australiano que nos dejó sin Copa del Mundo volvieron a encender la pradera y generaron la encendida reacción del presentador televisivo Paco Bazán.

El conductor de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ no soportó que el arquero de la selección australiana se vuelva a referir al Perú. “No ha ganado nada”, empezó.

“ Habló el arquero impresentable sin manos de Australia. El tipo este, miserable, porque sigue maleteando a los peruanos y esto no lo soporto más . Lo hicimos famoso. Le regalamos un penal. Lo llevamos a la gloria y el tipo ahora está desubicadísimo, confundidísimo. Cree que ha ganado algo y en realidad lo perdimos nosotros”, señaló.

Para Bazán, lo que diga Andrew Redmayne sobre el Perú debería tenernos sin cuidado ya que, para los peruanos, el no existe ni como enemigo.

“No es nuestro enemigo. No existe para nosotros. Simplemente que en nuestras fiestas populares lo utilizamos para reírnos de él. No lo queremos acá. ¿No quiere venir? No lo queremos acá”, añadió.

¿Qué dijo Redmayne del Perú?

Redmayne fue entrevistado recientemente en un programa australiano, al cual acudió con su hija. Fue así que una de las presentadoras le preguntó si había estado en Perú, debido a las imágenes en las que se apreció a su doble.

“Estábamos preocupados aquí. Recientemente, vimos unas imágenes y pensábamos que estabas en Perú, en una corrida de todos (risas). Tú eres el enemigo número de ese país luego del repechaje mundialista”, manifestó una de las conductoras.

El golero no pudo evitar sonreír y, en un tono sarcástico, dio a conocer que nunca había estado en nuestro país y que tampoco está entre sus planes visitarlo próximamente.

“Definitivamente, ir a Perú está fuera de mi lista de deseos” , fue la respuesta del jugador del Sydney F. C.

