¡Mi gente! ¿Cómo están? Regresamos con el ‘aguadito’ de todos los viernes. Después la primera parte de la entrevista al ‘colorado’ Francisco ‘Paco’ Bazán, regresamos con la segunda entrega de esta picante conversación con el conductor de ‘El Deportivo’ de ATV. No saben, va a echar a todititos esos peloteros que lo llamaron para cuadrarlo por sus comentarios.

‘Paco’ Bazán nos cuenta cómo fue que incursionó en la TV cuando tuvo que hacer la previa de un mundial en ATV. Luego pasó a conducir un magazine de farándula y, después, la ‘Señito’ Gisela Valcárcel lo catapultó al estrellato cuando lo hizo su coanimador.

Pero no todo queda ahí. ‘Paco’ Bazán cuenta que Christian Cueva lo llamó un día, en plena Copa América, para cuadrarlo porque había llamado ‘garrapatas’ al grupo de amigos de ‘Aladino’ por grabarlo en una reunión, aparentemente, con unos tragos de más. Arrancamos, mi gente. Y ya saben, nunca olviden de que la fe es lo más lindo de la vida.

Y de ahí empiezas la otra faceta que te encanta en la televisión...

Me retiré en el 2010 y tomó la decisión de dejar en el fútbol. No tenía contrato con la ‘U’, pero tomé la decisión de dejar el fútbol, conversé con Juan y con ‘Miguelón’, que en paz descanse.

¿Se acabó un ciclo?

Me retiro y estaba sin chamba, buscando qué hacer. Pensé en irme a Estados Unidos a chambear, estaba tratando de buscarme la vida cuando me busca una amiga de nombre Litza Tirado que conocía hace muchos años del mundo del modelaje porque cuando era más chiquillo a los 15 y 16 años hice mucho modelaje para varias marcas de catálogo.

Conocidas esas marcas.

Ponía la galleta y me ganaba mi cachuelo. Me dice: “Mira, Paco, estamos buscando a alguien para este en el Fan fest del mundial de Sudáfrica 2010, necesitamos a alguien que esté arreglado y que haya jugado al fútbol.

¿Luego qué vino?

Acabamos el mes del mundial y a las dos semanas me llaman porque estaban abriendo un programa nuevo en la mañana que se llamaba ‘Chollyshow’ con Adriana Zubiate.

GISELA CAMBIÓ SU VIDA

Te entraste también...

El resto fue historia porque después me voy a TV Perú a leer noticias deportivas y no sé cómo Gisela me salva la vida, me sacó de la dedocracia del Estado, me puso en antena caliente en el show más visto de la TV peruana los sábados por la noche, a su costado. Creo que a ella le debo mi carrera. La exigencia es como un equipo de fútbol ahí sales a ganar.

Gisela y su co conductor, Paco Bazán.

Y es en vivo, ahí no hay margen de error.

Ella se tomó su tiempo para enseñarme, fue una maestra, revisaba conmigo las menciones, puedo jactarme de que soy uno de los mejores que lee menciones.

Son varios años al lado de Gisela.

Claro, 2013, 2014, 2015 y 2016, 4 temporadas. Después de Cristian Rivero, he sido el que más tiempo duró con ella, hicimos una gran pareja. Ella era la estrella de ese programa, el resto son parte de.

Tu madrina Gisela.

He tenido la suerte que me han amadrinado y me han apadrinado muchos en mi carrera de la televisión. En ATV, por ejemplo, Magaly Medina siempre ha sido muy generosa conmigo (...) He tenido mucha suerte porque gente importante de este negocio me ha protegido, en el teatro Efraín Aguilar y Osvaldo Cattone.

Ahí quiero llegar. Esa trayectoria, ese cambio de futbolista y empezaste aquí y lo más difícil siempre ha sido mantenerse.

Un día recibo la llamada de Efraín Aguilar y me dice Paco te saluda Efraín Aguilar me pegue al techo no porque ‘Betito’.

Él mismo te hizo la llamada ganadora.

Suena el teléfono soy Efraín Aguilar, quiero conocerte. Era el año 2012, me dice ‘estoy haciendo una obra de teatro, me han hablado mucho de ti. Quiero que estés en la obra que se llamaba ‘12 invertidos’.

La obra se estrenará a principios del 2014 en el Teatro Marsano. (Fotos: Facebook/Angora)

FUE AUGUSTO POLO CAMPOS EN UNA SERIE

Es lindo.

Cuando termina la obra me dice: “Sobrino, estoy haciendo una serie para América y quiero que seas el protagonista. Quiero que seas Augusto Polo Campos.

Qué lujo.

Si, dos, tres tardes estuve con él y me acuerdo que ese tío era…

Cuenta, suelta el aguadito…

Termina el lonche y me dice mira te quiero enseñar algo que es muy especial que me gustaría que lo inmortalices y lo grafiques en la serie. Ven por acá, me dice, y me lleva a la zona de los cuartos. Uy, ya perdí dije.

Tú pensabas que era ‘Vale Vale’.

Me dice acá a la izquierda esta mi habitación, acá descanso, entonces entramos y tenía crucifijos, santitos, muy religioso, un hombre de mucha fe, ok ven para acá y este lugar, era otro cuarto, este es mi gimnasio, acá me mantengo en forma, en actividad, yo acá entreno me dijo, y yo voltee así y no había una máquina, no había una pesa, solo había una cama, yo le digo, yo más sano, le digo maestro y las pesas donde están, le digo, cómo entrena acá, no pues me dijo, acá me mantengo en forma me dijo.

Augusto Polo Campos y Paco Bazán. (Difusión)

Ay, ese era su…

Era su ring.

Estaba vigente.

Yo pensé que era su gimnasio personal le digo, pensé que usted hacía pesas acá, no me dice yo acá entreno, acá me mantengo en forma y que has notado me dijo, que no tiene este lugar que tiene el otro lugar, bueno que tiene más cremas, tenía más cremas humectantes, había aceite.

Un maestro.

No me dice, acá no hay una sola imagen, y era verdad pues, no tenía una cruz, nada.

De ahí mi hermano en el año 2017 se hace viral lo que le dices al periodista argentino...

Horacio Pagani. Lamentablemente estamos perdiendo originalidad porque la gente hoy en día se ofende por todo.

Por todo.

Desde que he jugado al fútbol me ha molestado la actitud de los argentinos, no los argentinos de la sociedad sino de los que comunican fútbol, son los reyes del humo (...) siempre he sentido que no nos respetan y que nos miran por debajo del hombro...

Incluso lo dijo Menotti en una entrevista…

Claro, siempre he sentido que a los peruanos nos ven por debajo del hombro, nos ningunean, a los equipos en la Copa Libertadores, a los jugadores. Ese día Fredy Cora, que es mi hermano, lo llama y me dice, justo Pagani se había desubicado con Paolo, le había dicho falopero...

Fuiste uno de los abanderados que lo puso en su lugar...

Y a mí me indignó, me indigno porque sentí, como sentí que le faltaron el respeto de forma gratis a una persona que su trayectoria ha sido intachable siempre y que yo entendía había sido una situación que tendría que explicarse, pero hasta que las investigaciones no determinan nada, tú no puedes…

Le sacaste el matamoscas.

Perdóneme, le dije a Pagani, mi nombre es Francisco Bazán, ningún gusto, usted es un maleducado y le debe un respeto, una disculpa pública a Paolo y a todo el Perú le dije y el tipo…

Lo agarraste.

Lo agarre frío, pero por qué señor… porque usted le ha dicho a nuestro capitán que es un hombre inocente, todavía, falopero y usted tiene que probar eso y mientras tanto tiene que disculparse, el tipo se fue y se le fue la cadena y empezó a insultarme no usted es un imbécil me dijo, no usted es un… y yo que le digo usted también le dije parecía como un chiquito, tú también, usted también, bueno, usted es un malcriado yo le voy a colgar la llamada me dije, bueno cuelgue le digo, pero falopero Maradona, le dije comprobado.

Nooo.

Comprobado, falopero Maradona, comprobado y el tipo colgó y entonces bueno nos vamos a un corte.

Ay eso fue una locura pero eso dio la vuelta al mundo, fue tendencia.

Y Freddy Cora, sale de la cabina y me dice, pero loco que hiciste me dice, qué te pasó, era para conversar amigablemente, bueno y eso que he sido amigable y respetuoso le dije.

Esa es tu esencia.

Le dije es mi estilo, le dije era la oportunidad exacta de dejar las cosas claras, bueno y al día siguiente me llama Freddy Cora y me dice loco estamos en todos lados.

CHRISTIAN CUEVA LO PARCHÓ

Un día te ‘parchó’ Christian Cueva.

‘Cuevita’ me llamó desde Brasil para sacar cara por sus amigos que lo habían expuesto grabándolo en un video dejando mal a Cueva. ‘Harry Potter’ es un buen amigo, a pesar de todo, salió en defensa de sus amigos.

¿Cómo quedó el tema con ‘Harry Potter’?

Me dijo bajale un cambio y bueno le he bajado dos cambios.

¿Quién más te ha parchado?

John Christian Galliquio Castro me llamó y me dijo: “Te crees pen… cuándo te vea te voy a sacar la mierda y después te doy tu besito en tu potito blanco”. Jajaja.

Mi compadre la ‘Foca’ Farfán te llevaba a la ‘Curva del Diablo’.

Sí, me llevaba a la ‘Curva del Diablo’ a su casa, hemos ido un par de veces, he comido el seco de la ‘Chacala’.

¿Quién le puso el parche al ‘Cóndor’ Mendoza en Cristal?

‘Cafú’ Salazar, dicen las fuentes. El ‘Cóndor’ Mendoza es una gran persona. Pero cuentan las leyendas de que ‘Cafú’ es karateka, es cinturón negro, estaba armado, tuvieron un tema ahí en el vestuario y ‘Cafú’ lo esperó para solucionarlo, como cuando el ‘Zorro’ Alva, que pega como ‘Van Damme’, le pegó al delantero Adrián Coria, lo tiró contra la banca y se rompió la mano, tú estabas ahí.