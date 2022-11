El último logro de Alianza Lima en el Torneo Clausura no lo ha pidido cuestionar nadie, ni siquiera Francisco Bazán, conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’ de ATV, quien además es exjugador e hincha de Universitario de Deportes. El popular ‘Paco’ reaccionó de una naera inesperada cuando un integrante de su equipo colocó una casaquilla blanquiazul en su escenografía.

“ Les mandamos un saludo desde esta humilde tribuna, porque supieron recuperarse del empate con Cantolao y de la derrota con la ‘U’ en el clásico en Matute, supo recuperarse de ese traspié ”, señaló el conductor.

“A partir de ahí consiguió casi el ciento por ciento de los puntos, porque ‘Chicho’ Salas mostró carácter, mostró cosas importantes, siempre fue para adelante. Encontró jugadores valiosos que fueron haciéndose con confianza en el equipo y porque el hincha marcó el trámite y no faltó nunca, martes, jueves a las once de la mañana o a las 8 de la noche”, resaltó el ex golero de la ‘U’.

Paco Bazán saludó a Alianza Lima por el Torneo Clausura pero... (video: ATV)

Paco Bazán voltea la camiseta de Alianza Lima

Pero cuando estaba hablando de los hinchas fue cuando uno de sus colaboradores puso una casaquilla de Alianza Lima en el sillón rojo de los invitados al programa. ‘Paco’ dio la vuelta y se acercó hasta la camiseta y la volteó ante la protesta de los hinchas en el set, en vivo. “ ¡Déjala ahí! ”, le gritaron.

El conductor pidió calma ante su reacción. “ Un segundo, saben qué. No es que la quiera voltear, sino que a nosotros nos auspicia Inkabet. No es contra Alianza Lima , sino que tengo que proteger mi comida hermano. Me traen la camiseta de Alianza con el sponsor de otra casa de apuestas…, por hacer tu gracia después me saltan en el cuello ”, dijo ‘Paco’.

También extendió la felicitación al Fondo Blanquiazul por fidelizar a los hinchas victorianos. “Hay una gestión importante del Fondo Blanquiazul con los hinchas, pues han entendido que el futbol es un espectáculo de entretenimiento que compite con el teatro, el cine, contra el circo, contra los parques zonales y contra Netflix y convirtieron todo en una experiencia para la familia y volvieron a Matute en una tendencia”, expresó.

¿Cuándo y a qué hora se juegan las semifinales entre Cristal y Melgar?

El duelo de ida por la primera semifinal de la Liga1 se jugará este miércoles 2 de noviembre en Arequipa (3:00 p.m.) mientras que el encuentro de vuelta se disputará el domingo 6, este mismo mes, en el Alberto Gallardo (3:00 p.m.) . De haber empate en goles, todo se define por penales. La localía se definirá en las próximas horas y será decidida por la escuadra rimense al quedar en el primer lugar del acumulado.

¿Cuándo juega Alianza Lima la final de la Liga 1?

El equipo que supere las semifinales, ya sea Sporting Cristal o Melgar de Arequipa, se enfrentará a Alianza Lima en dos finales. La primera será el miércoles 9 de noviembre , mientras que el partido de vuelta será el sábado 12 en Matute .