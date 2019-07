Paco Bazán minimizó a la selección de fútbol femenino: "Dejen de reclamar tanto y ganen, son una lágrima"

Este domingo la selección peruana de fútbol femenino debuta en los Juegos Panamericanos 2019 ante Argentina, por eso las jugadoras pidieron que las tribunas del estadio San Marcos luzcan llenas al igual que los partidos de fútbol masculino, sin embargo, para Paco Bazán el combinado nacional de mujeres es una "lágrima".

"Las chicas del fútbol femenino han pedido que llenen los estadios para verlas, primero dejen de reclamar tanto y luego ganen, por favor. Dios mío, son una lágrima", dijo Paco Bazán en su programa de ATV Noticias.



Las palabras de Paco Bazán cayeron mal entre los seguidores de la selección peruana de fútbol femenino. Fue criticado por varios usuarios en Twitter, quienes le recordaron su pasado en el fútbol.

"¿Todavía tiene la conchudez de decir que son una lágrima?

Según tengo entendido, tú eras una lágrima en el fútbol peruano. Apoyemos a las chicas, porque personas como él no vale la pena dar más mención"; "No hablen de alentar con este tipo que cree que sabe de fútbol como Paco. Lamentable todo lo que haces en televisión"; "Paco Bazán representa la mediocridad del tarjetazo, es uno de esos casos que uno se pregunta cómo tuvo tantas oportunidades en el fútbol y en la TV sin merecerlo. ATV no debe avalar esos comentarios, es denigrar el esfuerzo real de mujeres que representan nuestros colores", fueron algunos de los comentarios contra Paco Bazán.

El equipo peruano tendrá como rivales en la primera fase de los Juegos Panamericanos 2019, a las selecciones de Argentina, Costa Rica y Panamá. El debut de la 'Blanquirroja' está pactado para el domingo 28 de julio a las 8.30 p.m. frente a la selección argentina, que viene de jugar en el reciente Mundial femenino.