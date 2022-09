Paco Bazán se sumó a la lista de personajes que opinaron sobre el regreso de Jefferson Farfán, pero ninguno dio un consejo tan inesperado y potente como el conductor de ‘El Deportivo’ de ATV quien le pidió que elimine cualquier rastro de alcohol de su dieta, si desea seguir con su carrera en Alianza Lima.

“ Farfán se comió a cuatro jugadores de Alianza Lima, por favor, que abusivo . Esto es inaudito un poco más de respeto al plantel, a ti mismo como técnico y la hinchada. Farfán no entrena todo el año, entrena dos días y lo pone en el clásico. En serio un poquito más de respeto ”, exclamó el exfutbolista y comentarista deportivo.

‘Paco’ Bazán aprovechó su experiencia como futbolista para darle un inesperado consejo. “ Qué tiene que hacer en estas condiciones, taparse la boca y deja de comer. Hartas proteínas, elimina los carbohidratos, harta fibra ensaladas. Dormir y dejar el alcohol, porque tiene hartas calorías, cuando uno está lesionado tiene que cuidarse más con las comidas ”, detalló el presentador.

Bazán a Jefferson Farfán: “Te va a sobrar tiempo y plata para la fiesta”

“Tiene que aumentar las cargas de proteína y romper todo vínculo con el alcohol, aunque sea una cerveza, si quiere seguir en esta carrera. Yo no quiero que se retire, yo le insisto que tiene que hacerlo cuando él quiera. Si tiene que operarse, que se opere. La fiesta y la buena vida va a venir después, te va a sobrar tiempo y plata para disfrutar de la vida ”, le dijo el ex jugador de Universitario de Deportes quien fue en contra de la opinión de su tío Luis Guadalupe.

“Hay gente que pide que tiene que retirarse y así piensa ‘Cuto’. Yo pienso que no debe retirarse todavía. Aunque hay fotos que han circulado en redes y lo confunden con Choca (Mandros). Acaso no tiene nutricionista Alianza no tiene preparador físico”, se preguntó Francisco Bazán.

También planteó una salida al comando técnico de Alianza Lima para controlar a su goleador. “Cuando jugaba teníamos multas cuando llegábamos con sobrepeso en la ‘U’ y en España. Te pasabas y te tocaban el salario, porque un deportista debe tener un peso de competencia. Nadie le dice nada es su chacra (Alianza) y hace lo que quiere Jefferson . Obviamente está gordo, porque no ha hecho trabajo cardiovascular”, explicó la situación de la ‘Foquita’.

¿Qué dijo a Paco Bazán a Bustos sobre Jefferson Farfán?

El exarquero profesional cuestiono al entrenador Carlos Bustos por incluir a Jefferson Farfán en un partido que no era el adecuado. “Quién lo hace jugar a Farfán con el resultado en contra, en un partido caliente, en un clásico de alta descarga con la ‘U’ tirada atrás, ¿y lo pones?”, dijo sin encontrar respuesta.