Le puso limón, sal y mucho ají. Paco Bazán, conductor de ‘El Deportivo’ en ATV, no pasó por alto los provocadores mensajes que le envió el polémico amigo de Christian Cueva y dueño de una conocida cebichería de La Victoria, quien habría puesto en tela de juicio la sexualidad del exgolero.

“Juan Reynoso, por favor, aleja a todos estos alcahuetes, ayayeros y figuretis de los jugadores, pues son ‘mufas’, salados. Me ha respondido el cebichero, qué le ha molestado a un tipo tan ganador, con tanto billete, con un Ferrari, creo que le ha dolido que le diga que es un N.N . ”, expresó el presentador y expuso los videos que le dedicó el amigo de Christian Cueva.

“‘Ensalada Bazán’, ‘Pan con leche Bazán’, quieres tu plato de tu cebichero favorito, yo te voy a hacer tu plato: ‘Cebiche Bazán’ y tiene que ser con un pescado que te represente, una Cabrilla, pero una buena Cabrilla y te lo voy a mandar por delivery, porque sin guardaespaldas no llegas a La Victoria . ¡No sufras con lo que yo gozo !”, dijo el dueño de la cevichería Mi Barrunto.

Paco Bazán responde a cebichero y amigo de Christian Cueva (ATV)

Paco Bazán: “Dueño de ‘Mi Barrunto’ es un homofóbico”

“ Ubícate, a ti nadie te saca. Acá lo sacamos a Christian Cueva , que es el protagonista, la figura y sales tú al costado haciendo el ridículo, vestido de manera huachafa, te ponemos como una anécdota, esa es la realidad ”, empezó a contestar el exgolero de Universitario a Luis Sanchez Aranda.

“Me ha mandado un beso, que asco. Me voy a poner serio. Que sepa el Perú que el dueño de ‘Mi Barrunto’ es homofóbico, porque a mí no me ofende que me diga ‘Cabrilla’, que en la jerga de nuestro país hace referencia a un homosexual. A mí no me ofende, todo lo contrario, pero me quedó pensando, porque el señor utiliza el señor esto como algo peyorativo”, reflexionó.

El comunicador también utilizó el humor y el sarcasmo para contestar al empresario “ Hay que romper estereotipos. El señor en el fondo es un homofóbico, el dueño de ‘Mi Barrunto’ es homofóbico, porque él quiere ridiculizarme y herirme diciéndome ‘Cabrilla’ y cuando digo ‘qué asco’ por mandarme un beso, es porque no eres mi tipo ”, dijo con una sonrisa socarrona.

Paco Bazán: “Quiere humillarnos porque no tenemos un Ferrari”

Después aprovechó su segundo mensaje, desde su Ferrari rojo, para aclarar otro punto al amigo del popular ‘Aladino’. “Nunca, jamás voy a entender a las personas que para ridiculizar a alguien, para humillar a otros le refriegan en la cara su billete. Nunca entenderé por qué tener un Ferrari tiene que ser una situación de superioridad sobre alguien que no lo tenga. O sea las personas que no tenemos ese carro ¿no valemos nada? Quieren humillarnos porque tiene billete. Nosotros no sentimos envidia”, finalizó