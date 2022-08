Se metió en pleito ajeno y repartió para todos lados. Paco Bazán, conductor de ‘El Deportivo de ATV’, no resistió intervenir en el conflicto que se armó entre Julinho y Gonzalo Núñez, panelistas del porgrama ‘A persión’, pero entre los afectados también recibió lo suyo un viejo rival del exgolero crema: Leao Butrón.

Gonzalo Nuñez increpó Julinho su peculiar modo de hablar despues de tantos años en Perú lo que originó la calentura del brasileño, pero recibió el apoyo de ‘Paco’ Bazán. “ A ti, Julinho, te digo: bota la pepa hermano y habla como peruano. Tienes cuarenta años trabajando acá, tiene razón Gonzalo Núñez... Hasta acá nos tiene. Mentira, es buen tipo Julinho , mi hermano le mando un fuerte abrazo”, dijo entre risas el exUniversitario.

“ Al señor Gonzalo Núñez, a él no le digo nada. A él le mando toda mi compasión para un hombre enfermo… Fuera de bromas, hacen un gran show la familia de ‘A Presión’”, expresó el conductor de bloque deportivo de ATV.

'Paco' Bazán entra el pleito de Julinho y Gonzalo Núñez (Video: ATV)

Paco Bazán extiende la mano a Leao Butrón

En medio de la polémica entre ambos panelistas del programa al ‘A Presión’ Paco Bazán aprovechó para acabar, a su modo, con la enemistad que mantenía con un viejo conocido, como Leao Butrón, también integrante del espacio deportivo.

“ Ahí está Leao. Le quiero mandar un mensaje a Leao, la verdad es que voy a extenderle la mano. Ocurre que el señor Butrón y este humilde servidor, tenemos un gran a migo en común que es el señor José Cáceres, entonces tengo una ‘mínima’ en la vida que los amigos de mis amigos, lamentablemente, son mis amigos ”, dijo el exgolero sobre su colega.

“Así que, a pesar de que el señor Butrón tenga el IQ (Coeficiente intelectual) de un árbol, es desde ya mi amigo, porque es amigo de mi amigo. Se entiende o no. Así que le extiendo la mano”, expresó el conductor y trató de poner punto final a su distanciamiento con el ex capitán de Alianza Lima.

¿Qué frase de Gonzalo Núñez hizo explotar a Julinho?

El intercambio verbal entre ambas figuras del programa llegó a su clímax cuando Gonzalo Núñez le reclamó por su peculiar modo de hablar. “No sales de Brasil, hasta habla como brasileño hace 30 años” , expresó despectivamente el popular ‘Castor’.

La furia del exdelantero de Sporting Cristal no se hizo esperar. “ ¿Tú crees que me ofendes con eso? Tú no me ofendes para nada. Tú crees que eres el dueño de la verdad, el maestro. No me vengas a juzgar ”, expresó.

“¿Cuál es tu problema con mi forma de hablar? ¿Tienes algún problema personal conmigo? Tengo mi forma de hablar y no cambio ni cag... por ti. ¿Sabes por donde me paso lo que dices? Ya te imaginas donde” , se calentó el brasileño.