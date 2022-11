Lío de guantes. Paco Bazán, conductor de ‘El Deportivo’ en ATV, parecía estar de acuerdo con la posición de Pedro Gallese sobre la exposición que los hinchas le dan al golero australiano Andrew Redmayne, pero inesperadamente se ‘calentó’ con parte del mensaje que el meta de la selección peruana compartió en su cuenta de Instagram.

“Cuál es el chiste, cual es la gracia por que le dan vida a este tipo (Andrew Redmayne), no entiendo la verdad, porque le dan alas a este tipo. A Pedro Gallese esto le molesta, le duele y reacciona con razón ”, dijo mientras leía el comentario en Instagram.

Pero lo que no agradó al conductor fue que el capitán de la ‘Blanquirroja’ responsabilice a la prensa por esta conducta de algunos fanáticos. “Ahora, no entiendo este mensaje se lo da a los hinchas que fueron a tomarse la foto o se lo da a la prensa. Creo que nos habla a nosotros, a los que hacemos deportes. O sea, a quién le habla. A ver yo le voy a dar clase de este negocio ”, señaló dejando el humor de un lado.

Paco Bazán responde a comentario de Pedro Gallese (ATV)

Paco Bazán tras pedido de Gallese: “Ubiquense un poquito”

El golero, en la persona de Pedro Gallese, envió un mensaje al resto de jugadores. “ Primero. Sería chévere que los deportistas nos dejen de decir cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. En serio, ubíquense un poquito, que nosotros no le decimos cómo tienen que jugar ”, expresó categórico.

“Dedíquense a lo suyo, ustedes no son productores de televisión, no son redactores de un diario, ubíquense un poquito, dejen de decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Nosotros no tenemos la culpa que exista un chistoso que vaya contra nuestros colores, se tome foto y haga todo este show con una persona a la que no le deberían dar ese nivel de protagonismo. La chamba nuestra es mostrar lo que es interesante y entretenido e informar”, comentó.

“Si existe una familia que hace esta tontera, nosotros lo mostramos, no por likes, sino porque es una situación que genera contenido. En algo estoy de acuerdo con Pedro (Gallese) los que están mal son ellos, dejen de darle alas y no se tomen la foto con quien nos disparó, le saboteó el trabajo a Pedro tirándole el tomatodo con su trabajo de tiempo ”, criticó.

“Ustedes creen que la hojita se la alcanzaran a Pedro. No, él se sentó con Ibáñez a ver videos tres días analizando donde pateaban todos, hizo su plano mental y tomó nota. Existe una estadística de elección de lugar y este tipo le tiró el tomatodo, un delincuente”, finalizó.