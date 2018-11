Pamela Anderson: Así fue su eufórico festejo por el gol de este jugador |VIDEO |FOTOS

Pamela Anderson , el símbolo sensual de los 'noventa', la sexy rescatista de la serie Baywatch se ha vuelto una fanática del fútbol francés gracias al jugador de origen marroquí, Aldi Rami, quien ha conquistado su corazón y la tiene atada a las tribunas cada domingo que juega el Olympique Marsella.



Pamela Anderson con 51 años sigue robándose todas las miradas en el estadio Velodrome donde ayer volvió a ser protagonista al festejar la participación de su novio, que colaboró con el primer tanto de Lucas Ocampo (45) y aseguró el triunfo de Olympique de Marsella sobre los 84' y puso el 2-0 ante Dijon.



El romance entre Pamela Anderson y Aldi Rami lleva ya algunos meses. Se conoce que el jugador del Olympique de Marrsella está recientemente divorciado y es padre de dos gemelos. Ella se mudó de la soleada California a Marsella, donde el zaguero trabaja y han comprado una casa valorizada en 3 millones de euros.

Pamela Anderson estalla de amor en las tribunas de Marsella

El romance va con tan buen viento a favor que Pamela Anderson no ha descartado por completo la idea de casarse. "Quiero casarme otra vez en la vida. Pero ya me he casado muchas veces. Me preocupo por él y nos llevamos bien. Eso es lo importante. Quién sabe cuánto va a durar, hay que disfrutar de la vida", señaló la actriz norteamericana.