Panamericanos 2019: Gladys Tejeda fue recibida como heroína en Junín  |VIDEO |FOTOS

Gladys Tejeda es profeta en su propia tierra. La nueva super heroína del deporte peruano ha llegado a Junín con el brillo de su medalla de oro y ha sido homenajeada en la plaza principal de la ciudad por las autoridades municipales por su destacada participación en los Juegos Panamericanos 2019.



Vestida con el atuendo típico de su comunidad, sombrero blanco con cinta negra, y un traje colorido que hablaba de la importancia del momento ante todos sus paisanos que buscaban un momento junto a ella. "Estoy muy contenta de recibir el cariño de mi tierra. Gracias en verdad por todo esto. Seguiré esforzándose para darles más alegrías", dijo Gladys Tejeda frente a todo el pueblo que empezó a corear su nombre.



Medalla de oro en la maratón de los Panamericanos 2019 también comentó su proyecto en terminar su carrera de Educación. "Cuando falleció mi padre, todo se derrumbó, pero mi mamá y mis hermanos me dieron esas fuerzas para seguir adelante y no dejar lo que más me gustaba, el deporte", contó la atleta.



Gladys Tejeda fue homenajeada ante todos sus paisanos de Junín

"Ustedes saben que estuve entrenando, mucho tiempo para entregarles esto. Este triunfo es para la provincia de Junín. Espero ser un ejemplo para los jóvenes de este pueblo y desde ya cuenten conmigo y mi apoyo si desean dedicarse al deporte", agregó Gladys Tejeda.