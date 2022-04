David Pantera Zegarra fue el invitado especial del conocido youtuber ChiquiWilo en su programa ‘Tú quieres show’ y afirmó que Jonathan Maicelo es abusivo, además, que no sirve para la televisión. También aseguró que nunca se ha corrido de una pelea con el chalaco e invito a los empresarios que quieran ver esta pelea, que se pongan en contacto con él.

En esta ocasión, Zegarra se refirió al ‘sparring’ que tuvo el youtuber con Maicelo en su gimnasio de Pueblo Libre. “Ese pata es abusivo, no lo digo por experiencia; pero así como tú varios reporteros han ido a hacer esa chamba y les han pegado; pero tranquilo esa pelea esperada va llegar en cualquier momento y ahí te voy a vengar”, manifestó.

La Pantera exhortó a los empresarios que estén interesadas en hacer esta pelea (promotores) que se comuniquen con él. “Por qué me voy a correr si es el deporte que toda mi vida es hecho y los hombres definen sus diferencias arriba del ring”, manifestó.

En la entrevista, David Zegarra manifestó que Jonathan Maicelo no sirve para la televisión debido a que habla muchas lisuras. “Uno tiene que respetar su centro de trabajo o su labor como artistas. Yo no voy a hablar palabras gruesas donde ven los niños (...) no sirve para la televisión”, manifestó el púgil de Villa el Salvador.

MÁS INFORMACIÓN: