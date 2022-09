Para la ‘Pantera’ las cámaras y el maquillaje se han vuelto un elemento tan cotidiano como el protector bucal o el chorro de agua helada en su esquina cada vez que suena la campaña. David Zegarra sabe que el su tiempo con los guantes en las manos se está acabando y su dura imagen de luchador está dando paso a un nuevo oficio, donde su también requiere disciplina y temperamento: la actuación.

Del chico reality y del personaje polémico de ‘Combate’ cada vez queda menos, también empieza a borrarse esa foto del campeón latinoamericano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Sudamericano del Consejo Mundial de Boxeo, pues las luces de las cámaras son más fuertes y un prometedor actor parece hacerlo colgar los guantes.

El séptimo arte se ha convertido en el nuevo amor de la ‘Pantera’ y su debut en “Atrapado, luchando por un sueño”, se convierte en esa perta que lo haría pensar en colgar los guantes y abandonar el ring de boxeo. “ La actividad deportiva en nuestro país es muy baja. Yo pienso retirarme el próximo año (2023). Ya es tiempo de puntualizar y dedicarme a otras cosas ”, dijo el boxeador para Infobae.

“En el país no se puede vivir del deporte y a la mitad de la pandemia yo me fui entre México y Estados Unidos. Agarré un poquito de nombre internacional, pero regresé a mi país. Yo sigo en el boxeo hasta el día de hoy porque soy ‘Pantera’ Zegarra, pero si no hubiera sido así, ni me hubieran conocido en el mundo deportivo”, reflexionó.

‘Pantera’ Zegarra: “Voy aponer me a estudiar actuación”

La actuación es la gran puerta que se abre para el deportista, “ Estoy tratando de ver el tema de la actuación, me voy a poner estudiar lo deportivo, también, y trabajar de lo que sé hacer ”, dijo Zegarra quien estaría convocado para otros proyectos de la productora que lo ha hecho debutar en la pantalla grande.

La actuación ha seducido a David Zegarra (Foto: GEC)

“De hecho hay otros proyectos con el mismo director y con algunos actores que estamos en conversaciones. De hecho, en unas semanas empiezo mis clases de actuación. Si bien es cierto, siempre he estado inmerso en el mundo de la televisión, pero yo creo que la actuación es otra cosa. Me gusta todo y vamos para adelante a ver qué pasa”

Pero su vocación por apoyar al deporte amateur no la puede desterrar y lo pone en sus planes a futuro. “ Lo principal es ayudar al deportista. Ellos necesitan orientación, hidratación, alimentación y más. Lo que estoy pensando es abrir una escuela de alto rendimiento, por eso estoy pensando estudiar temas relacionados al deporte para llevar esta escuela por buen camino y empezar a ver nuevos deportistas, nuevas opciones que no tienen muchos recursos ”, precisó.