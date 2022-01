Paolo Guerrero rompió su silencio luego que una serie de rumores indicaron que se encontraba cerca de firmar por Alianza Lima. El delantero de la selección peruana negó que desde el club victoriano se hayan acercado a él.

“Yo no sé por qué están hablando de eso, están manoseando mi nombre, yo no he tenido ningún acercamiento con la gente de Alianza, no se han acercado a mí. No sé por qué ustedes están hablando de eso (a los periodistas), hay una cortina de humo que ustedes están provocando, debe haber alguna”, señaló a la salida de la Videna.

El ‘Depredador’ mostró su molestia con la prensa por siempre preguntarle sobre su posible llegada a Alianza Lima, ya que él ha indicado en varias ocasiones que recién pensará en su próximo club cuando se encuentro totalmente recuperado de su lesión.

“Me siento un pco incómodo porque me están involucrando. Siempre me hacen la misma pregunta, yo dije que cuando me recupere, cuando esté al 100% para jugar, ahí tomaré una decisión”, agregó.

