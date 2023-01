La inminente llegada del delantero peruano Paolo Guerrero a Racing de Avellaneda ha dividido opiniones entre la esperanza y el escepticismo. En el primer grupo se encuentra el exportero Paco Bazán, quien saludó el fichaje del ‘Depredador’.

“Paolo Guerrero ya es jugador de Racing Club de Avellaneda, un grande de Argentina, que el año que pasó salió subcampeón”, expresó Bazán en el episodio más reciente del programa ‘El Deportivo en Otra Cancha’.

Paco Bazán a los hinchas de Alianza: “Te duele que Paolo Guerrero vaya a Racing”. Video: ATV

Bazán aprovechó para meterle una ‘chiquita’ a algunos hinchas de Alianza Lima que despotricaron en su momento contra Paolo Guerrero. Para el conductor televisivo, un sector de los aficionados íntimos menospreciaron al atacante nacional.

“Lo dije siempre: Paolo Guerrero es un delantero de corte internacional, es un crack. ¡Qué te duela! ”, expresó.

“ Ahí va Paolo, yo sé que te duele porque lo menospreciaste, lo maltrataste y te agrandaste y porque le faltaste el respeto . Paolo Guerrero sigue vigente, es el goleador histórico de la selección peruana, muy apreciado y valorado en el extranjero”, añadió.

Paolo Guerrero: “Alianza no me quiso”

Paolo Guerrero le contestó en sus redes sociales a un seguidor que le cuestionó el haber firmado por Racing de Argentina en lugar de Alianza Lima. El ‘Depredador’ sorprendió con su respuesta.

“Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés” , contestó el atacante al seguidor que le hizo la pregunta en cuestión.

Paolo Guerrero descartó llegar a Alianza Lima (Foto: Captura)