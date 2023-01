La legada de Paolo Guerrero a Racing de Avellaneda ha sido una sorpresa tanto en nuestro país como en Argentina. En días en que se pensaba que el ‘Depredador’ podría estar pensando en el retiro al no encontrar club, el atacante llega a un acuerdo con uno de los grande del continente.

Este fichaje ha provocado reacciones mixtas entre hinchas y medios de comunicación, algunos aprobando su llegada por su experiencia y su capacidad goleadora y otros más escépticos por lo mostrado por Paolo Guerrero en su última aventura futbolística en el Avaí de Brasil.

En este último grupo se encuentra el periodista deportivo argentino Pablo Carrozza, quien criticó los refuerzos de Racing, pese a que acaba de sumar un título más a sus vitrinas tras vencer 2-1 a Boca Juniors por la Supercopa Internacional de Argentina.

“En Racing están jugando futbolistas genéricos. Está ahora este chico Juan Ignacio Nardoni: que es un jugador random, que lo único que sabemos de él es que estuvo en Unión, que tiene 10 prácticas y que hoy jugó de titular. Racing es un equipo sin delanteros”, expresó.

Sin embargo, su indignación creció al opinar sobre la anunciada llegada de Paolo Guerrero a la ‘Academia’, un jugador a quien el hombre de prensa consideró como muy mayor y “roto”.

“Seguramente cuando llegue Paolo Guerrero, con cuarenta y picos de años, entre paréntesis: gran futbolista para el 2012, Paolo Guerrero, traerlo ahora lo que están diciendo es ‘bueno, ya fue: qué venga’. Es un jugador lesionado, roto, grande. Que no juega hace tiempo en la Selección de Perú; sin embargo Racing lo trae, ¿para qué?”, sentenció.

Paolo Guerrero: “Alianza no me quiso”

Paolo Guerrero le contestó en sus redes sociales a un seguidor que le cuestionó el haber firmado por Racing de Argentina en lugar de Alianza Lima. El ‘Depredador’ sorprendió con su respuesta.

“Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés”, contestó el atacante al seguidor que le hizo la pregunta en cuestión.

Paolo Guerrero reveló por qué no firmó por Alianza Lima en el 2023. Foto: Captura.