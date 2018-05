Paolo Guerrero: Abogado de la WADA habló sobre sanción del TAS que dejó sin mundial al delantero peruano | FOTOS

¡Acaben la telenovela ya! Paolo Guerrero está fuera del Mundial Rusia 2018 y en los próximos días el delantero peruano viajará a Suiza para reunirse con representantes de la FIFA y jugarse su última carta para poder estar en la Copa del Mundo en junio próximo.



Frente a todas estas especulaciones los abogados representantes de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) indicaron que el fallo del TAS sobre Paolo Guerrero es una decisión acorde a lo que estima el ente antidoping.

"En lo que respecta a ese caso (el de Paolo Guerrero ), la AMA está convencida de que el TAS ha emitido una decisión acorde con el Código Mundial Antidopaje", sostuvo a DT de El Comercio.



Como se sabe, la WADA pidió un castigo de dos años para Paolo Guerrero por dar positivo en el resultado analítico adverso que se sometió el delantero peruano tras el partido ante Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.

Con la sanción del TAS, Paolo Guerrero recién puede volver a las canchas en enero de 2019, con lo que no puede jugar por el mundial Rusia 2018 ni por su club Flamengo de Brasil, que le ha cancelado el contrato indefinidamente por este castigo.



Con el viaje a Suiza de Paolo Guerrero y Edwin Oviedo, se quiere pedir a la FIFA una amnistía que le permita al delantero peruano acompañar a la selección peruana en esta contienda futbolística.



Paolo Guerrero declaró al diario New York Times que hará todo lo que esté a su alcance para jugar el Mundial Rusia 2018. "Soy un luchador. Siempre he peleado cuando el camino ha sido difícil. No es fácil convertirse en un futbolista profesional. Luché para ser uno. Seguiré luchando, seguiré demostrando mi inocencia, haré todo lo que esté en mis manos para jugar en la Copa del Mundo. No voy a dejar caer mi cabeza y solo ir a mi cama y acostarme" , comenzó diciendo Paolo Guerrero .



"Esto es sobre mi honor y el honor de mi familia", prosiguió. "Hay personas que hablan de mí, que hice esto, pero nunca he hecho algo como esto. Nunca tomé ningún medicamento", agregó el delantero nacional.