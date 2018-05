Paolo Guerrero: agencia de viajes rompe relación laboral con Swissôtel por no apoyar al delantero

Tras el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), Paolo Guerrero habló con la prensa peruana y alegó que el Swissôtel le dio la espalda perjudicando su audiencia, la cual finalmente le otorgó 14 meses de suspensión.

El comentario de Paolo Guerrero impactó en la hinchada peruana, quienes no dudaron en expresar sus molestias en redes sociales hacia la cadena de hoteles, que tuvo que cerrar sus redes sociales y también ha recibido una serie de amenazas de ataques de parte de hinchas enfurecidos.

A través de su fanpage, Ecology Tours, empresa que brinda servicios turísticos a nivel nacional e internacional, anunció que ha decidido terminar el vínculo laboral con el Swissôtel, en apoyo al capitán de la selección peruana, quien ayer llegó a Lima y en declaraciones a la prensa sostuvo que analizará iniciar una demanda contra el hotel donde actualmente concentra la selección peruana.

“A partir de la fecha, Ecology Tours rompe vínculos con la cadena de Hoteles Swissôtel, con motivo de apoyo a nuestro capitán de la selección peruana”.

(Facebook: @EcologyTourss) (Facebook: @EcologyTourss)

Este comunicado tuvo gran acogida entre los usuarios, quienes han reaccionado de manera positiva a la decisión de esta empresa.

Los hashtags #FuerzaPaolo y #ContigoCapitán, fueron usados dentro del mensaje de la empresa y han sido utilizados en redes sociales como manera de apoyo frente a la suspensión de Guerrero, quien no podrá jugar en el Mundial Rusia 2018.

PAOLO GUERRERO PIDE CALMA



Ante las amenazas en redes sociales para saquear e incendiar el Swissotel, así como las diversas movilizaciones convocadas para protestar por la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de ampliar a 14 meses la sanción a Paolo Guerrero, el capitán de la selección peruana hizo un llamado a la calma señalando que “la violencia nunca es el camino”.



“Mi sueño es un Perú unido. Me gustaría que todos los hinchas y personas que me apoyan en cualquier manifestación pública o privada, lo hagan de manera pacífica y respetando los derechos de todas las personas”, empieza Paolo Guerrero en un video difundido en sus redes sociales.



“Les pido que no se persiga a nadie y mucho menos se difundan imágenes o datos de nadie con el propósito de ayudarme. Invoco a todas las personas a tranquilizarnos y a unirnos como país. Somos un país milenario que está empezando a alcanzar sus sueños. Sigamos por ese camino sin violencia”, finalizó el ‘Depredador’.